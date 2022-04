Ben Simmons a bel et bien repris les entraînements avec contact

Si Steve Nash a longtemps tenté de calmer les attentes, le camp de Ben Simmons visait depuis quelque temps un retour en jeu pour le Game 3 du premier tour face aux Celtics. Et ce scénario est de plus en plus probable…

L’entraîneur de Brooklyn a ainsi confié que l’ancien All-Star de Philadelphie avait bien repris les entraînements avec contact, en faisant du 4-contre-4 lundi. Steve Nash a tout de même expliqué qu’un retour pour le Game 2, mercredi soir, était écarté. Par contre, il n’a pas exclu la possibilité d’un retour pour le Game 3, samedi soir.

Encore une fois, le technicien a tenté de limiter l’emballement en rappelant que la situation était complexe.

Même si Ben Simmons se sent définitivement remis de son hernie discale, il serait compliqué de le réintégrer en cours de série, alors qu’il n’a jamais joué avec les Nets et qu’il n’a même plus foulé un parquet NBA depuis plus de neuf mois. Dans tous les cas, son temps de jeu serait de toute façon très limité.