Retour aux sources pour ce nouveaux coloris de la LeBron 19 avec une inspiration tirée du maillot du Goon Squad présent dans Space Jam, dont le deuxième volet avait servi de lancement à la toute dernière chaussure signature de LeBron James.

La tige et la languette apparaissent donc en violet. Les lacets et une virgule ressortent en rose et l’ensemble est complété par des touches de vert clair, comme sur la semelle extérieure, et de noir, sur la semelle intermédiaire et le haut du col notamment. Plus d’infos à venir pour ce qui est de la date de sortie officielle.

(Via SneakerNews)

