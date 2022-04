C’est l’heure pour les prospects NBA de se déclarer pour la prochaine Draft et Christian Koloko (2m16, 21 ans) vient de le faire dans un entretien avec Shams Charania, pour Stadium.

Le pivot camerounais entend ainsi profiter de sa bonne saison (12.6 points, 7.3 rebonds et 2.8 contres de moyenne) et notamment de ses performances à la March Madness, avec un match à 28 points et 12 rebonds face à TCU, pour se faire une place en NBA. Globalement, il est annoncé au début du deuxième tour par les « Mock Draft ».

Élu dans la première équipe de la Pac-12 cette saison, il a aussi été nommé meilleur défenseur et joueur ayant le plus progressé de la conférence. C’est en effet sa défense qui fait sa force, et notamment sa dissuasion.

Même si le natif de Douala explique bénéficier des conseils de Joel Embiid, il assure qu’il modèle plutôt son jeu sur ceux de Clint Capela et Rudy Gobert, Arizona l’ayant utilisé dans ce registre. Il faut dire aussi que Christian Koloko est un joueur encore fruste offensivement, alors qu’il va bientôt fêter ses 22 ans.