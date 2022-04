Miles Bridges veut poursuivre son aventure à Charlotte

Sa saison s’est terminée sur une défaite, un lancer de protège-dents et 50 000 dollars d’amende. Une triste fin alors que Miles Bridges avait réalisé un exercice 2021/2022 de très bon niveau.

C’est simple, avec 20.2 points, 7 rebonds et 3.8 passes de moyenne de moyenne, il a réalisé la meilleure saison de sa carrière et s’est affirmé comme un cadre de Charlotte. L’idéal pour aborder un été où il sera libre et va négocier un nouveau contrat.

« Ma mère et mes enfants adorent être ici », annonce-t-il pour le Charlotte Observer. « Charlotte m’a fait venir ici, moi, le gamin de 20 ans que j’étais, quand ils m’ont drafté, et maintenant, je suis un homme de 24 ans. J’ai grandi ici et tout le monde m’a accepté. Je n’oublierai jamais cela. Surtout dans cette dernière saison de contrat. J’adore être ici. »

Les propos de l’ailier ne laissent guère place au doute : il souhaite continuer son aventure chez les Hornets. Après avoir refusé une offre de 60 millions de dollars sur quatre ans avant la saison, il peut désormais viser un joli chèque qui tournerait autour des 100 millions de billets verts.

Comme il sera free agent protégé, et sans doute courtisé, Charlotte pourra s’aligner sur n’importe quelle offre extérieure.

« J’aimerais jouer avec LaMelo Ball et Terry Rozier le restant de ma carrière. Ce sont mes gars, mes frères », poursuit-il. « On a tous tourné autour de 20 points cette saison, donc c’est rare d’avoir ce style de relation avec des joueurs comme ça, tous les soirs sur les parquets. Ce sera toujours comme ça. Je suis heureux d’être avec eux. »