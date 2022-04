Bones Hyland prêt à briller pour ses premiers playoffs

« Je suis prêt à briller sous les projecteurs. Je n’ai jamais eu peur de ces moments. » Telle est la réponse de Bones Hyland lorsqu’un journaliste lui demande s’il ressent une certaine pression à l’idée de jouer le premier match de playoffs de sa carrière, ce samedi sur le parquet du Chase Center des Warriors.

Toujours très confiant et enjoué, le rookie des Nuggets, qui a fini fort la saison régulière (14.6 points et 4.6 passes depuis mars), est pleinement concentré sur le défi que représente une série face à Golden State.

« J’ai passé beaucoup de temps en séance vidéo dernièrement. J’analyse et j’essaye de comprendre la défense des Warriors. Je regarde tous les petits détails, notamment ce que je peux faire pour impliquer mes coéquipiers du mieux possible.«

Son coach Mike Malone, qui a apprécié l’énergie apportée par son jeune arrière tout au long de la saison régulière, compte bien lui réitérer sa confiance pendant les playoffs.

« Je ne vais pas changer car c’est la ‘postseason’. On a toujours besoin de lui pour être cette boule d’énergie » explique le coach. « Il va pousser la balle en transition, on attend de lui qu’il implique ses coéquipiers, qu’il plante des gros tirs et qu’il se donne à fond en défense. Ceci étant dit, au premier match, il va sûrement se rendre compte qu’il n’a jamais connu tel environnement. L’expérience est le meilleur professeur pour un jeune joueur. »

Alors que le mystère demeure autour de la présence de Jamal Murray durant cette série, Bones Hyland a une vraie carte à jouer, en sortie de banc derrière Monte Morris. Pour une première année dans la ligue, l’ancien pensionnaire de la fac’ de VCU est beaucoup responsabilisé, et il entend rentabiliser la confiance accordée par son staff.