Derrière Trae Young, Atlanta compte bien accrocher les playoffs grâce à son collectif

Victorieux avec la manière de Charlotte, la nuit dernière, Atlanta jouera désormais (comme espéré) sa saison sur un match. Celui-ci aura lieu dès vendredi soir, sur le parquet de Cleveland, avec à la clé la 8e place de l’Est, synonyme de premier tour de playoffs face à Miami.

Et pour aborder au mieux cette finale de « play-in », les hommes de Nate McMillan pourront notamment s’appuyer sur ce qui a fait leur force contre les Hornets : leur collectif. Car, sous la houlette d’un Trae Young maladroit (8/24 aux tirs, dont 1/7 à 3-pts) mais superbe dans l’organisation du jeu (11 passes décisives), les Hawks ont rappelé qu’il n’y avait pas qu’un seul joueur capable de forcer la décision dans leur effectif.

« Si les équipes adverses me pressent ou me prennent à deux, c’est mon rôle de réussir la bonne action et c’est le rôle de mes coéquipiers de conclure les actions ou de jouer de manière agressive », juge le meneur All-Star, auteur de 24 points à l’arrivée. « Et c’est justement ce que l’on a fait en première mi-temps. [Les Hornets] lançaient des prises à deux et je donnais la balle à Clint [Capela] ou Kevin [Huerter], qui réussissaient les bonnes actions. Quand nous pouvons faire ça, c’est compliqué pour nos adversaires de ne rien changer [tactiquement]. Surtout quand nos shooteurs sont adroits à 3-pts. »

Trae Young prouve qu’il grandit

Même si la défense de Charlotte a pu le frustrer, Trae Young est parvenu à peser autrement (et positivement) sur le jeu d’Atlanta. En raison des prises à deux, il s’est donc attelé à laisser la lumière à ses coéquipiers, comme le ferait n’importe quel leader mature.

« Ce n’est évidemment pas toujours amusant, car je suis privé de jouer parfois, mais c’est super pour mon équipe quand je peux attirer deux défenseurs, car ça ouvre le jeu pour tout le monde », souligne-t-il. « En me prenant à deux, ça m’oblige à jouer avec mes coéquipiers, mais j’ai confiance en eux. Ils doivent s’en sortir [par eux-mêmes], ils peuvent prendre feu et c’est d’ailleurs effrayant quand c’est le cas. »

Plus discret qu’à l’accoutumée en première période, mais non moins efficace lorsqu’il a eu un peu plus d’espace en deuxième mi-temps, Trae Young a su séduire son coach avec sa performance pleine d’altruisme et qui a fortement contrasté avec celle de LaMelo Ball, l’autre All-Star de la partie.

« J’ai trouvé qu’il avait fait du bon travail pour impliquer ses coéquipiers et faire circuler le ballon quand [les Hornets] ont envoyé deux joueurs sur lui », résumait ainsi Nate McMillan. « Puis au fil de la partie, j’ai remarqué qu’ils lui avaient laissé plus de liberté et il a été capable de regarder davantage le panier. Trae [Young] a été solide pour diriger l’équipe, mettre en place l’attaque, sanctionner la défense et organiser tout le monde. »

Cleveland comme ultime obstacle

Si Trae Young a mentionné les belles prestations de Clint Capela (15 points, 17 rebonds, 3 contres) et Kevin Huerter (13 points), il ne faut pas oublier celles de Danilo Gallinari (18 points) ou Bogdan Bogdanovic (13 points). Idem pour De’Andre Hunter (22 points, 7 rebonds), particulièrement inspiré après la pause et nourri par son meneur.

« Je sais que je suis un élément-clé de cet effectif et, quand je suis agressif, que je peux scorer et apporter en défense, ça aide grandement l’équipe », estimait après coup le jeune ailier des Hawks, auteur de 16 points dans le seul troisième quart-temps.

Comme Trae Young, qui se dit déjà « prêt » à aborder ce « match de la mort » contre les Cavaliers, Nate McMillan est lui aussi impatient d’en découdre avec la franchise de l’Ohio. Celle-ci présentera d’ailleurs un tout autre challenge que les Hornets, avec une raquette plus solide, même sans Jarrett Allen (incertain).

« Leur taille sera un vrai défi, car ils sont longs et car ils ont de grands joueurs comme [Jarrett] Allen, [Evan] Mobley et [Lauri] Markkanen dans le cinq », annonce directement le coach d’Atlanta. « Nous les avons affrontés au complet une ou deux fois cette saison, mais nous ne savons pas encore si [Allen] sera de retour vendredi. Toujours est-il que la taille sera un facteur important dans cette rencontre, car [les Cavaliers] savent en tirer parti dans la peinture. Il y a aussi [Darius] Garland, qui est All-Star et qui joue un très bon basket. C’est vraiment une superbe équipe et elle va nous donner du fil à retordre. »