À Detroit, Troy Weaver mise sur une construction patiente et méthodique

À l’avant-dernière place de la conférence Est et troisième pire bilan de la saison avec 23 victoires et 59 défaites, les Pistons vont rater les playoffs pour la troisième saison de suite.

Après avoir récupéré le n°1 de la dernière Draft, Cade Cunningham, Detroit pouvait envisager une progression au classement. Mais il en faudra encore bien davantage pour remettre les Pistons à la place qui était la leur dans les années 1980, puis, plus tard, au début des années 2000.

« On n’avait pas assez de qualités athlétiques dans notre secteur intérieur »

Débarqué dans le Michigan à l’été 2020 comme GM, après plusieurs années avec Sam Presti à Oklahoma City, Troy Weaver se montre en tout cas satisfait de la progression de sa jeune troupe en interne.

Pour sa première dans le costume de décideur, il estime qu’il a encore une marge de progression. Comme ses joueurs.

« Je suis dans la mêlée avec les entraîneurs et je pense avoir progresser au fur et à mesure de la saison », explique Troy Weaver dans le Detroit Free Press. « On en a parlé avec Coach Casey, je ne lui ai pas donné assez d’outils et l’échange pour Bagley a été un élément important pour nous. On n’avait pas assez de qualités athlétiques dans notre secteur intérieur. On avait besoin de changer ça et on l’a fait. Je me sens mieux après avoir acquis ce jeune joueur qui comble un manque dans notre effectif. Comme pour l’équipe, ça va être une intersaison très importante pour l’équipe dirigeante et moi-même. J’ai hâte de relever ce défi. »

Avec un noyau dur de joueurs qui commence à prendre forme autour de Cade Cunningham, avec notamment Saddiq Bey, Isaiah Stewart ou encore Killian Hayes qui ont tous montré des signes de progrès au cours de cette campagne, les Pistons veulent continuer à construire. Brique par brique, sans sauter les étapes.

« On a un peu d’argent à investir donc on va regarder partout, on va être agressif et essayer de recruter quelques vétérans pour revenir plus fort collectivement, que ce soit avec un, deux ou trois nouveaux joueurs. On veut approcher cet été avec agressivité pour pouvoir proposer un produit encore meilleur sur le parquet la saison prochaine. »

« On va peut-être prendre un peu plus de temps que les gens pensent, mais pas pour nous »

Dans le creux de la vague depuis un moment, les Pistons vont pouvoir ajouter (au moins) un autre jeune talent à leur effectif avec la Draft. Pour Triy Weaver, il s’agit d’établir la franchise du Michigan dans un succès au long cours, pas simplement pour un « one shot » comme ce fut le cas avec la courte expérience Blake Griffin.

« Je veux garder à l’esprit nos principes pour m’assurer de construire une équipe qui dure. On ne veut pas simplement faire une apparition [au haut niveau], on veut y arriver pour de bon. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que les gens pensent, mais pas pour nous. On veut construire l’équipe comme il faut et on a une opportunité cet été d’être agressif dans certains domaines où nous ne l’avons pas été par le passé. »

Exemple de cette construction sur le long terme : le projet de relance de Marvin Bagley III. Arrivé en cours de saison en provenance des Kings, l’ancien n°2 de la Draft a enfin pu trouver un temps de jeu conséquent : en 18 matchs avec les Pistons, il a tourné à 15 points et 7 rebonds de moyenne, le tout à 55% de réussite aux tirs.

« Quand tu vois ça, tu te sens en confiance sur l’environnement créé par les entraîneurs avec les jeunes joueurs. C’est pour ça qu’on se bat si dur pour le protéger. Si ces gars ne progressaient pas, ça serait inquiétant, mais ils ont grandi au fur et à mesure de la saison. C’est pour ça qu’on se sent bien avec l’environnement et la culture de notre équipe. »