Gregg Popovich n’a jamais voulu lâcher cette saison

Le 6 mars, au lendemain d’une défaite contre les Hornets, les Spurs étaient dans le dur. Quatre revers de suite, un écart avec la dixième place conséquent (trois victoires) et la franchise de San Antonio pointait à la 12e place de la conférence Ouest.

Il restait alors cinq semaines de saison régulière, donc assez pour revenir, mais les Texans auraient pu faire comme les Blazers, qui étaient pourtant devant eux au classement à cet instant, et lâcher totalement. La preuve : en plein « tanking », Portland a perdu 21 de ses 23 matches après le All-Star Game…

« Honnêtement, je ne sais pas comment j’aurais fait pour dire à mon équipe : ‘D’accord, on ne se bat plus comme on devrait le faire' », explique Gregg Popovich au San Antonio Express News. « Comment faire passer ça, avec un clin d’œil et un hochement de tête ? Je pense qu’on ne rend pas service aux joueurs s’ils ne peuvent pas se donner à fond. Je comprends qu’on puisse agir ainsi, mais moi, je ne peux pas. Je ne suis pas comme ça. »

Le « tanking », c’est-à-dire le fait d’accumuler les défaites (sans le dire, évidemment…) pour être mieux placé à la Draft, n’était donc pas une option pour le coach quintuple champion NBA.

L’entraîneur le plus victorieux de l’histoire de la ligue depuis cette saison a également pensé à ses joueurs. Et comme ses troupes ont finalement arraché le « play-in », qu’ils joueront contre les Pelicans, il a eu raison d’insister.

« Je pense que les jeunes joueurs gagnent quelque chose sur le plan moral et philosophique, sur le fait que continuer de se battre, c’est la bonne chose à faire », poursuit ainsi le champion olympique de Tokyo. « Les leçons à tirer de ça sont très importantes pour leurs carrières. On espère que, sur le long terme, ils retiendront cela pour évoluer à plus haut niveau encore. »