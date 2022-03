LeBron James et Anthony Davis espérés pour le choc face aux Pelicans

Absent des terrains depuis le 16 février, Anthony Davis est tout proche d’un retour, et selon ESPN, il pourrait effectuer son grand comeback face aux Pelicans vendredi.

Les Lakers sont en back-to-back, avec un premier match ce jeudi à Salt Lake City, et toute la franchise se concentre sur cette « finale » face aux Pelicans puisque cette rencontre peut être décisive dans la course à trois au « play-in » entre les Lakers et les Pelicans donc, mais aussi les Spurs.

Absent depuis dimanche à cause d’une entorse à la cheville, LeBron James n’a pas accompagné ses coéquipiers dans l’Utah, et il pourrait reprendre vendredi face aux Pelicans. Si les deux All-Stars sont en tenue, ce serait une grosse bouffée d’oxygène pour la franchise hollywoodienne, condamnée à arracher sa place au « play-in » pour décrocher le 8e billet pour les playoffs avec la perspective de défier les Suns. Comme la saison passée.