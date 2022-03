L’expulsion ridicule d’Austin Rivers fait jaser !

Cette saison, la Ligue a changé son approche pour s’éviter certains coups de sifflets intempestifs, notamment sur les actions où le joueur offensif va chercher le contact pour aller sur la ligne des lancers.

Mercredi soir à Indianapolis, Austin Rivers a été victime de cette sensibilité arbitrale quand, au début du dernier quart-temps, il s’est retrouvé face à Lance Stephenson avec la balle en tête de raquette. Essayant de créer un peu d’espace, il a pris position en écartant les coudes, provoquant une réaction exagérée de Lance Stephenson.

Tombant dans le panneau, un arbitre a expulsé Austin Rivers qui n’en revenait toujours pas après le match : « Jamais dans ma vie je n’ai été expulsé pour un truc aussi ridicule », a-t-il réagi sur Twitter. « Sérieusement, jamais. La Ligue doit vraiment se pencher sur cette action. »

Aux commentaires pour les Pacers, même Quinn Buckner a aisément changé d’avis en revoyant le ralenti : « En toute objectivité, ce coup de sifflet est pourri. »

« C’est une honte ! »

Côté Nuggets, on a évidemment demandé des explications pour cette expulsion bizarre et l’arbitre en chef de la rencontre, Tony Brothers, a décrit ça comme un « acte malveillant », maintenant sa décision suite à cette deuxième faute technique après avoir revu l’action à plusieurs reprises et sous différents angles.

Si cela peut sembler être le cas de prime abord (et encore, de loin), le ralenti ne laissait plus aucune place au doute, surtout quand on sait que la Ligue s’est dotée d’un « Replay Center » pour ce genre d’actions litigieuses. Mais les deux hommes avaient déjà récolté une faute technique chacun auparavant, pour s’être déjà chauffés, et sans doute que ça a aussi pesé dans l’analyse de l’arbitre sur les intentions d’Austin Rivers.

« C’est une honte », a toutefois affirmé Kevin Durant, bientôt rejoint par Damian Lillard qui a ajouté : « Oui, c’est vraiment la honte. »

Austin Rivers a de son côté ajouté qu’il n’avait pourtant rien contre son adversaire du soir, mais qu’il faudrait tout de même trouver un juste milieu sur ces actions surjouées par un adversaire.

« Toutes les frasques de Lance ne me dérangent pas. Il est comme ça, c’est un agitateur. Mais ne m’expulsez pas parce que j’essaye de m’en dégager ! Surtout quand je ne le touche pas, ou que je n’essayais même pas de le pousser. Je n’étais même pas proche [de le toucher]. »