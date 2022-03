L’ascension irrésistible de Desmond Bane

Après Ja Morant, Jaren Jackson Jr et Dillon Brooks, c’est Desmond Bane qui a éclos au sein des Grizzlies cette saison, participant activement à l’exercice remarquable de son équipe, potentiellement le meilleur de l’histoire de la franchise puisque Memphis n’est qu’à trois victoires du record de 2012/13 (56), avec six matchs restants.

Précieux par la qualité de son tir extérieur et son agressivité vers le cercle, l’arrière a également impressionné par sa régularité, au point de s’ériger en candidat crédible pour le tire de joueur ayant le plus progressé.

Depuis cinq matchs, en l’absence de Ja Morant, il s’est également illustré en prenant davantage de responsabilité à la création, en héritant davantage du ballon lorsque Tyus Jones n’est pas sur le terrain. Un nouveau rôle auquel il semble s’être adapté sans sourciller puisqu’il tourne à 5 passes décisives par match, soit presque le double de sa moyenne sur la saison (2.8).

« Je m’y habitue progressivement », a-t-il déclaré. « Au début, j’aimais jouer sans ballon, mais je commence à être plus à l’aise pour trouver mes positions et où je peux attaquer avec le ballon dans les mains. Je suis content que les Grizzlies me fassent confiance, me permettent de jouer à plusieurs positions différentes et d’avoir différents rôles sur le parquet. Et je suis content que ça marche ».

Le bosseur « ultime »

C’est effectivement une corde de plus qu’il est en passe d’ajouter à son arc, puisqu’il est parvenu à conserver sa production au scoring, tournant à près de 24 points par match depuis l’absence de Ja Morant.

« Il fait un excellent travail en faisant bouger le ballon, en jouant le pick-and-roll, en étant à l’initiative de l’attaque et en mettant du rythme sur le jeu de transition », s’est réjoui son coach, Taylor Jenkins. « C’est un gros coup de pouce pour notre attaque quand un autre créateur peut donner le ton pour nous sur le plan offensif ».

Parfois catalogué comme simple shooteur extérieur avant d’intégrer la NBA, Desmond Bane a pourtant eu l’occasion de basculer sur le poste 1 par le passé, notamment lorsqu’il évoluait du côté de Richmond, dans l’Indiana.

Pour Taylor Jenkins, c’est surtout la concrétisation de la détermination de son joueur, qu’il décrit comme « le bosseur ultime », à saisir les opportunités qui se présentent.

« Durant l’intersaison l’an dernier, j’avais déjà envisagé de le mettre dans le cinq majeur et lui donner davantage d’opportunités et voir comment il allait s’en sortir. Mais que ce soit en tant que meneur de jeu ou dans le jeu sans ballon, je savais simplement qu’il allait devenir un joueur de haut niveau », a-t-il ajouté.

Le coach des Grizzlies avait vu juste !