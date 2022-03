Marvin Bagley III, une « sacrée trouvaille » pour les Pistons

Ne parvenant pas à se défaire de la défense de RJ Barrett, Cade Cunningham s’est stoppé au niveau de la ligne des lancers-francs. Marvin Bagley III a eu la bonne idée de couper ligne de fond, en « back-door ». Une passe à terre de l’arrière plus tard, l’intérieur des Pistons claquait un dunk renversé sur la tête d’un Julius Randle en retard.

Une superbe action qui a permis aux Pistons de revenir à quatre points des Knicks, à deux minutes de la fin. Malheureusement pour les joueurs du Michigan, cela ne sera pas suffisant pour battre les New-yorkais.

Cette défaite a au moins été l’occasion de voir à l’œuvre l’intérieur, qui a bien combiné avec le numéro 1 de la dernière Draft. Ce dernier, à plusieurs reprises, a mis sur orbite son ailier-fort au « alley-oop ». Une dimension athlétique relativement nouvelle pour les Pistons chez qui Isaiah Stewart ou Kelly Olynyk sont beaucoup moins aériens.

« On doit continuer à travailler sur cet aspect, à le développer, juge son coach. On ne veux pas arrêter de s’ouvrir vers le cercle, de recevoir des passes lobées et de tirer à 3-points à chaque fois. On doit trouver le bon équilibre, parce que la menace venant de Marvin est de s’ouvrir vers le panier. »

Le technicien n’oublie pas non plus que son intérieur est capable de sanctionner dans le corner, ce qu’il a fait dans le « money time », toujours sur un service de Cade Cunningham. « Il s’agit juste de shooter avec confiance, juge l’intéressé. Sur mes derniers matchs, mes tirs ne sont pas tombés comme je le voulais, mais il faut rester concentré, être prêt, continuer à tirer à l’entraînement, et quand l’occasion se présente de tirer en match, il faut le faire. »

Combien de fois avez-vous l’opportunité d’obtenir un deuxième choix de Draft ?

Embarqué dans un duel d’intérieurs gauchers, l’ancien joueur des Kings l’a remporté face à Julius Randle (20 points et 7 rebonds) en signant son meilleur match depuis son arrivée à Detroit : 27 points (11/14 aux tirs) et 7 rebonds.

« C’était spectaculaire, qualifie Dwane Casey. Je l’ai déjà dit lors du dernier match (ndlr : où l’intérieur avait inscrit 25 points face aux Wizards), Marvin est une vraie perle pour notre franchise. Combien de fois avez-vous l’opportunité d’obtenir (un deuxième choix de Draft) ? Vous les récupérez généralement quand ils sont sur la fin. On a récupéré Marvin à 23 ans. C’est une sacrée trouvaille pour nous. »

Une recrue qui semble prendre de plus en plus ses aises à Detroit, où il tourne à 15 points et 7 rebonds de moyenne, contre 9 points et 7 rebonds à Sacramento plus tôt dans la saison. Et à l’entendre, il semble se plaire dans son nouvel environnement.

« C’est juste une question d’opportunité et je crois avoir une grande opportunité ici. J’essaie juste d’en tirer le meilleur parti. J’aime la cohésion, l’esprit de camaraderie que nous avons déjà construit. Je n’ai pas eu l’impression d’être l’intrus parce que les autres m’ont accueilli, je me suis bien intégré au groupe. On s’amuse sur le terrain. Tout n’est pas parfait mais on joue dur. On apprend sur le tas. On doit continuer à apprendre et à grandir, et les victoires viendront. »