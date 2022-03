Des amendes pour Patrick Beverley et George Hill

La situation n’avait pas dégénéré et tout le monde avait été séparé à temps, mais la NBA a tout de même décidé de sanctionner après l’accrochage survenu pendant le déplacement des Bucks à Minnesota.

Après un lancer-franc, Serge Ibaka et Taurean Prince étaient très proches et avaient visiblement des choses à se dire quand Pat Beverley est venu pousser dans le dos le premier. George Hill n’était pas loin et il a rendu la monnaie de sa pièce au turbulent meneur des Wolves.

Les deux joueurs avaient été renvoyés au vestiaire. Résultat de ce petit moment de tension : 20 000 dollars d’amende pour le joueur de Minnesota et 15 000 pour celui de Milwaukee.

La ligue a estimé que l’ancien des Clippers a « envenimé » les choses, quand Hill a « insisté en poussant Beverley ».