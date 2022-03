Kevin Durant voit en Ja Morant du « Iverson, du Jordan, du Westbrook et du D-Rose »

Seulement 22 ans et une route déjà tracée jusqu’au Hall of Fame ? C’est en tout cas ce que pense Kevin Durant de Ja Morant. À la sortie de son match face au Jazz, et en amont du déplacement du Nets à Memphis mercredi, l’ailier All-Star a été interrogé sur le jeu du meneur des Grizzlies.

« KD » voit dans le joueur des Grizzlies une « combinaison » de plusieurs grandes figures du basket. « Je pense que les plus grands joueurs de notre sport peuvent se transformer en n’importe qui, à n’importe quel moment. Ja est sur le point de le faire. Quand il joue, je vois deux, trois ou quatre Hall of Famers différents dans son jeu. D’(Allen) Iverson à Michael Jordan, en passant par (Russell) Westbrook ou D-Rose (Derrick Rose) quand il remonte le terrain. Et son ‘floater’ est parmi les meilleurs de l’histoire. »

« Je pense que son potentiel est illimité »

Difficile de contester ces comparaisons en observant les qualités physiques, de vitesse et d’explosivité notamment, du meneur des Grizzlies, l’un des joueurs les plus inarrêtables en pénétration et dans la raquette adverse, comme ont pu l’être les joueurs cités par Kevin Durant.

« Je ne veux pas trop en rajouter puisqu’on joue contre lui, mais je pense que son potentiel est illimité. Un avenir brillant l’attend. Il rend tout le monde meilleur, même ses adversaires », poursuit la star des Nets.

Kevin Durant n’est ainsi pas surpris par l’exceptionnel parcours des Grizzlies cette saison, accrochés à la deuxième place de la conférence Ouest avec leur meilleur quota de victoires depuis sept ans (49 victoires – 23 défaites).

« Quand on regarde la combinaison de gars qu’ils ont, ce sont tous des durs à cuire et ils sont bien coachés. Quand vous avez un futur Hall of Famer comme figure de proue, cela rend tout le monde meilleur. Avec les additions de Steven Adams, Kyle Anderson, Tyus Jones, de solides vétérans qui peuvent aider certains des plus jeunes de la ligue, ils ont un bon mélange de joueurs dans leur équipe. »

Voilà qui devrait motiver un peu plus Ja Morant et les Grizzlies à briller mercredi soir. Encore incertain à cause de son genou, le meneur des Grizzlies avait collé 36 points aux Nets lors de leur premier affrontement, et avait fait le show sous les yeux de « KD »…