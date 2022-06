Klay Thompson : « L’idéal serait de terminer 2e ou 3e »

Sept matches. C’est au minimum le nombre de rencontres que va manquer Stephen Curry. Vendredi, son indisponibilité a été fixée à 15 jours, au minimum, et dans le meilleur des cas, il reviendra le 2 avril, face au Jazz. En attendant, ses coéquipiers vont devoir limiter la casse, et la bonne nouvelle, c’est qu’il y a trois « revenants ». Andrew Wiggins, Nemanja Bjelica et Gary Payton sont de retour à l’entraînement, et ils devraient jouer dimanche face aux Spurs.

« C’est incroyablement important que ces gars reviennent » estime Klay Thompson. « Je suis content pour Gary. Je sais qu’il n’aime pas être de côté. Pareil Andrew. Ils vont nous aider, surtout en défense. »

Le fait que Curry ne soit pas gravement touché a soulagé tout le monde, et Steve Kerr assure que le moral est au beau fixe, et il y voit même un petit avantage. « C’est un mal pour un bien que Steph puisse faire un break avant les playoffs. En partant du principe que tout ira bien, il sera prêt à enchaîner à son retour ».

Pour Thompson, on compense l’absence de Curry de manière collective. « Personne n’est capable de faire ce qu’il fait de manière individuelle. Nous devrons simplement prendre le relais et laisser Steph se rétablir. Ce qui est le plus important, c’est de l’avoir quand viendra le moment des playoffs« .

Justement, il s’agit désormais de s’assurer l’avantage du terrain et de finir dans le Top 4. Pour l’instant, les Warriors sont 3e, juste derrière Memphis, mais Utah et Dallas peuvent encore bousculer la hiérarchie. « On voulait la première place, mais ça n’en prend pas le chemin » reconnaît Thompson. « L’idéal serait de terminer 2e ou 3e, et ce serait bien de renforcer l’une de ces deux places. Mais quels que soient le nombre de matches restants, on veut développer une identité avec une super défense et de la circulation de la balle en attaque avant d’aller d’aller en playoffs. Je sais qu’on va le faire. »