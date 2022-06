Nickeil Alexander-Walker se montre enfin avec le Jazz

Chez le Jazz, ils se font appeler le « Breakfast Club ». Il s’agit du groupe de joueurs du bout du banc (Nickeil Alexander-Walker, Juancho Hernangomez, Xavier Sneed et Jared Butler) qui ont l’habitude de bosser ensemble avant et après les entraînements.

« Ces gars-là sont à 8h, 8h30 les jours de match, ils s’entraînent dur. En deux-contre-deux, trois-contre-trois, puis ils restent après l’entraînement pour s’entraîner à nouveau. Ils viennent au gymnase, s’entraînent et participent éventuellement au match », décrit leur coéquipier Donovan Mitchell.

Cette nuit face aux Bulls, en raison des forfaits de Bojan Bogdanovic et de Danuel House Jr, plusieurs membres de ce club, rarement utilisés en temps normal, ont été mis à contribution. Si Juancho Hernangomez a récupéré la place de titulaire sans faire beaucoup d’étincelles, Nickeil Alexander-Walker, lui, a rappelé qu’il pouvait être un sacré joker offensif, à l’instar de Jordan Clarkson.

En 22 minutes de jeu, son plus gros total depuis son arrivée au Jazz, il a inscrit 16 points (4/8 aux tirs dont 3/5 de loin) et capté 4 rebonds. L’arrière s’est surtout montré décisif dans le dernier quart-temps en y inscrivant 14 points.

« J’étais vraiment heureux pour Nickeil parce que les gens ne voient pas que tous les matins avant la séance de tir, ces gars-là sont là à travailler dur aussi, salue Donovan Mitchell. Il est rentré et a bien joué. Il a rentré ses tirs et a apporté des deux côtés du terrain. C’était sympa de voir ces jeunes jouer comme ils l’ont fait. »

« Ce travail avec le ‘Breakfast Club’ porte ses fruits »

« Depuis que je suis ici, je ne peux même pas compter le nombre de tirs à 3-points dans le corner ou les autres choses sur lesquelles on a bossé à l’entraînement », note l’intéressé, auteur de ses trois paniers primés dans les coins. Avant d’ajouter : « Ce travail avec le ‘Breakfast Club’ porte ses fruits. Il faut avoir confiance. »

Et ne pas se laisser démoraliser par les circonstances. Depuis que les Pelicans l’ont transféré vers Portland, dans le cadre de l’échange pour CJ McCollum, avant d’être envoyé finalement dans l’Utah contre Joe Ingles, l’arrière n’avait fait que sept brèves apparitions avec sa nouvelle équipe, moyennant 9 petits points inscrits au total.

Habitué à bénéficier d’un important quota de shoots (près de 10) avec une équipe moins compétitive, il doit encore se faire à ce changement radical de statut et de situation.

« J’ai dû compter davantage sur moi-même, faire confiance à mon travail et en ce qui va arriver, que je joue une minute ou un peu plus. Je ne peux pas vous dire à quel point mes coéquipiers et mes entraîneurs m’ont aidé à m’acclimater. Ils ont été là pour moi tout le temps en me disant de rester prêt lorsque l’opportunité se présente. »

Il n’est clairement pas passé à côté de celle de cette nuit. D’autant qu’en plus de marquer avec efficacité, il a également répondu présent en défense, selon son coach.

« Il est entré dans le match en défendant. C’était vraiment impressionnant de voir à quel point il a pu jouer dur et rester face à ses adversaires en périphérie. J’ai trouvé qu’il jouait plutôt bien avant qu’il ne rentre ses tirs. Il a trouvé un moyen de se mettre à l’aise et il a été formidable », termine Quin Snyder. Une bonne chose en tout cas en amont des playoffs, où les facteurs X de ce style sont toujours très précieux.