Comme son nom l’indique, la « Jordan 6 Rings » a pour concept de s’inspirer des modèles Air Jordan qui ont accompagné Michael Jordan lors de ses six titres de champion NBA, avec notamment l’année de chaque titre inscrit à l’intérieur de la languette.

Cette nouvelle version de la 6 Rings est plutôt originale puisque qu’elle comporte des touches de « Denim » sur la languette et une partie du talon. La tige allie quant à elle une base aux couleurs de North Carolina, l’université de Michael Jordan, et une partie blanche en toile. Les lacets et la base de la tirette sont également couleur « UNC ».

Le modèle est attendu pour 2022 à un prix encore non dévoilé.

