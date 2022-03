Plombé par ses blessures, John Collins ne veut pas handicaper les Hawks

Décidément, les pépins physiques s’accumulent pour John Collins. Déjà gêné par une blessure au tendon du pied droit en février, l’obligeant à rester à l’infirmerie, l’intérieur des Hawks est maintenant touché au doigt.

Depuis la rencontre contre les Pistons, son annulaire droit est gonflé. Il a même doublé de volume. « Pour le dire simplement, ce n’est pas l’idéal. Ce n’est pas facile de jouer au basket comme ça », résume-t-il à The Athletic.

Les chiffres l’ont bien montré. En deux matches avec cette entorse au doigt, il affiche un très vilain 3/17 au shoot dont un affreux 0/8 à 3-pts, avec des ratés très nets. John Collins n’est pas seulement handicapé pour tirer à cause de son doigt, mais également quand il bataille au rebond ou sur certaines passes. Tant qu’il jouera avec cette blessure, qui nécessite du repos et une immobilisation, il ne pourra pas espère d’amélioration.

De plus, son pied est toujours un souci même si la douleur est supportable. « Je n’ai jamais eu une blessure comme ça, où je ne peux pas mettre de pression sur mon pied. Je ne suis pas à 100%, c’est certain. »

Jouer ou ne pas jouer : telle est la question

Mais là encore, sans un repos de plusieurs semaines, ça n’ira pas mieux. Sauf qu’il reste moins d’un mois de saison régulière et les Hawks doivent encore arracher leur place pour le « play-in ». Ce n’est pas le moment de s’arrêter…

« Pour que l’équipe montre son potentiel, il faut que tous les joueurs soient disponibles. Je veux jouer, c’est évident », concède John Collins. « Je veux être présent et avoir de l’impact pour mon équipe. J’essaie de me débrouiller avec ces blessures et avec la douleur. J’essaie de gérer cette dernière de la meilleure des manières pour la fin de saison. C’est difficile. Ça n’a pas été facile mentalement, pour moi, de savoir ce que je voulais faire. Car chaque match compte plus que jamais. »

Contre Indiana et Portland (deux victoires et deux grosses performances de Trae Young avec 47 et 46 points), il a donc décidé de ne pas jouer. Les faits s’imposaient à lui : un John Collins à 5.5 points de moyenne et 17% de réussite, incapable de marquer à 3-pts, n’est pas un atout pour les Hawks.

« Je sais que je peux me sentir mieux, ce qui aiderait l’équipe, mais je sais aussi qu’avec ce que je peux faire, je peux apporter des choses positives et aider pour gagner. Mais, à ce stade, est-ce que j’aide l’équipe ou je l’handicape ? Suis-je prêt à aider mon équipe, ou suis-je trop préoccupé mentalement, ce qui fait du tort au groupe ? Ce n’est pas facile. Je veux me reposer pour aller mieux et m’assurer de ne pas handicaper mon équipe. Mais je veux jouer aussi et prendre la bonne décision. »