Markieff Morris se réjouit d’avoir enfin retrouvé les parquets

Après de très longues semaines passées à l’infirmerie, à ruminer sa colère contre Nikola Jokic, Markieff Morris a enfin rejoué, quatre mois et quatre jours après sa blessure suite à la charge du MVP 2021.

Son retour face à Minnesota, officiel deux heures avant la rencontre, a été gâché par le revers du Heat, mais l’intérieur a compilé 6 points et 4 rebonds en 17 minutes.

« Ça fait du bien », confie le frère de Marcus. « Ce fut un long processus et je suis heureux de jouer à nouveau. Je me suis longuement entraîné et j’ai regardé tous les matches, donc je sais comment mes coéquipiers jouent. C’est comme si je n’avais rien loupé. Je me suis beaucoup amusé, même si je suis déçu par la défaite. »

Très logiquement à court de rythme après avoir raté 58 matches de suite, Markieff Morris a manqué un shoot ouvert à 3-pts à cinq minutes de la fin, alors que les Wolves et le Heat étaient à égalité. Il a également perdu quatre ballons, dont deux dans le dernier quart-temps.

« C’était réjouissant », déclare Erik Spoelstra. « Avoir attendu aussi longtemps, c’est très frustrant. Il a été très bon en coulisses et cela lui permet de jouer et de sembler être en rythme. Il va vite le retrouver. Je suis vraiment heureux pour lui, humainement parlant. »

Maintenant que sa rééducation est terminée, cet épisode avec Nikola Jokic est-il derrière lui ?

« Les deux premières semaines, je n’ai quasiment pas dormi car je ne pouvais pas contrôler la situation. C’était une des premières fois de ma vie que cela m’arrivait. Je suis passé à autre chose, mais ça m’a pris du temps. Mon grand-père m’a souvent appelé pour me dire d’aller de l’avant. C’est ce que j’ai fait. »

Ce ne fut pas simple, et surtout très long. Parce qu’il avait déjà été blessé aux cervicales, le staff médical de Miami refusait de lui donner le feu vert et le club a donc laissé le programme « Fitness-to-Play » décider. Celui-ci repose sur un panel de trois médecins (un désigné par la NBA, un autre par le syndicat des joueurs et le troisième par les deux parties) qui devait décider si Markieff Morris pouvait revenir sur les terrains de la ligue.