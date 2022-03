Domantas Sabonis : « Nous voulons changer les choses à Sacramento »

Suspendu un match pour avoir touché un arbitre, Domantas Sabonis n’a pas réussi à créer d’électrochoc à Sacramento. Depuis son arrivée, les Kings n’ont ainsi remporté que 4 matchs sur 12 et si le « play-in » n’est pas hors de portée, il sera compliqué d’aller chercher des Pelicans, qui ont trois victoires plus et cinq défaites de moins.

La franchise risque donc bien de vivre une 16e saison sans playoffs, un bien triste record en NBA…

« C’est pour ça que j’étais frustré », explique-t-il sur son expulsion à The Athletic. « Ils m’ont fait venir ici, et on veut changer les choses à Sacramento. Mon but, c’est d’accéder au « play-in ». Ce serait incroyable d’être dans ce genre de match. Ou juste de jouer de la bonne façon, de mettre en place les fondations, pierre par pierre, pour la prochaine saison. C’est pour ça que j’étais vraiment énervé, parce qu’on a gâché une deuxième avance de 20 points, alors qu’on a besoin de ces matchs. Je les veux pour la franchise et la ville. »

Malheureusement pour le Lituanien, tous les joueurs qui passent par Sacramento depuis le milieu des années 2000 ressentent cette frustration. Il n’est que le dernier d’une très longue liste.

« Il faut avancer petit à petit. Je pense qu’on fait de grandes choses et qu’on va dans la bonne direction. On va avoir un super été, on en parle entre nous. Puis un bon camp d’entraînement, avec tout le monde réuni. »

Des mois d’incertitude chez les Pacers

Même si l’espoir d’une qualification en « play-in » n’est pas totalement mort, Sacramento se projette donc déjà sur la saison prochaine. Pour Domantas Sabonis, arrivé à Sacramento (avec Justin Holiday et Jeremy Lamb) en échange de Tyrese Haliburton, Buddy Hield et Tristan Thompson lors de la dernière « treade deadline », il s’agit avant tout de construire une alchimie avec De’Aaron Fox pour sortir les Kings de la sinistrose.

Après des derniers mois délicats chez les Pacers, où il se savait sur la sellette.

« Avec les rumeurs, et cet article qui est sorti en décembre (The Athletic annonçant un grand chamboulement à venir dans l’Indiana) l’état d’esprit de tous les joueurs a changé. On se disait : ‘Mince, on ne sait pas ce qui va arriver’. On a parlé aux dirigeants après la sortie de l’article, et ils nous ont rassurés ».

Mais…

« Ils nous ont dit que ça n’allait pas arriver mais on entendait les rumeurs, et ils ont confirmé : ‘Oui, vos noms ont été évoqués (dans des discussions)’ donc nous n’étions plus certains que rien n’allait se passer. Et puis on ne gagnait plus de matchs, les blessures s’accumulaient, le Covid et tout ça. Donc c’est devenu inévitable. »