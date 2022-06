Comme ils sont sous contrat sur plusieurs saisons, Kristaps Porzingis et Daniel Gafford pourraient former la paire d’intérieurs du présent et du futur des Wizards. Le premier est un intérieur de 2m24 qui préfère jouer au large, tandis que le second est un spécialiste de l’intimidation sous les panneaux et des rebonds offensifs. Pour l’instant, leur coach ne les associe pas, mais chacun dans leur style, ils ont été efficaces face aux Clippers avec 19 points en 26 minutes pour le Letton, et un double-double pour le second.

Pour Wes Unseld Jr, c’est un avantage de pouvoir compter sur deux « pivots » aux qualités différentes.

« KP est capable d’écarter la défense et Gaff met beaucoup de pression sur la défense lorsqu’il s’ouvre vers le cercle » explique le coach des Wizards. « Les deux ont une bonne envergure et de la taille. La possibilité de mixer leurs qualités donne des choses différentes en attaque, et un look différent en défense. »

Qu’en pense Kristaps Porzingis, très à l’aise après deux matches disputés ? « Tous les deux, nous sommes des menaces sur les passes lobées, mais il l’est évidemment davantage que moi. Je peux davantage écarter le jeu. À chaque fois qu’il s’ouvre le cercle, il concentre beaucoup d’attention, et ça démarque les autres. Les gens ne le voient pas, mais il est très précieux par cet aspect. »

À l’instar de Cleveland, les Wizards pourraient se lancer dans du « very tall ball » avec Kyle Kuzma, Kristaps Porzingis et Daniel Gafford. Sauf que l’équipe tourne mieux lorsque ce dernier sort du banc : 19 victoires pour 9 défaites cette saison contre 17 victoires pour 6 défaites la saison dernière.

Par ailleurs, Daniel Gafford s’entend très bien avec Ish Smith, le meneur remplaçant, et Wes Unseld Jr. compte sur leur complicité pour faire la différence face à la « second unit » adverse.

« Ish lance le pick-and-roll et il met beaucoup de pression sur la défense par sa vitesse » apprécie son entraîneur. « Gaff est capable de sortir de l’écran, et d’aller vite au cercle. Il est capable de mettre beaucoup de puissance dans la peinture, et une fois qu’il a décollé, vous pouvez envoyer la balle à n’importe quelle hauteur, il l’attrapera. Il y a une bonne connexion, et une bonne synergie entre eux. J’aimerais que ça continue. »