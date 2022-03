Alvin Gentry voit lui aussi Nikola Jokic être à nouveau élu MVP

C’est presque un petit événement sur ces dernière semaines : Nikola Jokic n’a pas fini en triple-double contre les Kings. Le pivot des Nuggets n’a pas chômé pour autant, en réalisant une énorme partie avec 38 points à 15/24 au shoot, 18 rebonds et 7 passes. Il pointait déjà à 15 points après le premier quart-temps, puis à 24 unités et 10 rebonds à la pause, après une première mi-temps dominée par Denver. Les Kings, privés de Domantas Sabonis, ont été accrocheurs, mais c’était trop facile pour le MVP 2021.

« Il a contrôlé toute la partie », ne peut que remarquer Alvin Gentry. « Il est un meneur, un ailier, un pivot… Il est tout ce qui est nécessaire au bon moment. Ce gars est différent. Il n’est jamais bousculé. Il fait ce qu’il y a à faire pour gagner. Quand on le regarde jouer, c’est difficile d’imaginer qu’il n’aura pas encore le trophée de MVP. Il fait partie de ces joueurs qu’on peut mettre dans n’importe quelle équipe et cette dernière aura beaucoup de succès. »

Le coach des Kings rejoint donc Steve Kerr, pour lequel Nikola Jokic mérite de conserver son trophée de MVP cette saison. Depuis trois matches, le Serbe tourne à 38.6 points à 68% de réussite au shoot, 15 rebonds, 10.3 passes et 2.3 contres de moyenne ! « C’est le MVP », déclare Jeff Green au Denver Post. « C’est normal pour lui désormais. »

Normal, mais Michael Malone veut tout de même insister sur les prestations de son joueur. Non seulement les chiffres, toujours aussi impressionnants, mais aussi les performances physiques.

Nikola Jokic avait été immense contre les Pelicans (après prolongation) et les Warriors, en cumulant 78 points, 27 rebonds et 24 passes en 78 minutes. Le tout en deux jours.

« Tout le monde dit que ce n’est pas grand athlète, mais regardez le match en quadruple prolongation contre Portland », explique le coach des Nuggets, en référence à ce match mythique en playoffs 2019 où Nikola Jokic avait joué 65 minutes. « Combien de joueurs peuvent faire cela ? Comme il ne touche pas le haut du panneau, on pense qu’il n’a pas de qualités athlétiques. Mais sa condition physique est énorme. Il peut courir toute la journée. Il a joué les 72 matches de la saison passée, en étant le MVP. Les chiffres montrent qu’il fait une meilleure saison que l’an passé et on fait partie des meilleures équipes alors qu’on a beaucoup d’absents. »