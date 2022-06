La sortie de crise de Reggie Jackson

Avec 15 points au total, à 6/32 au shoot et 1/13 à 3-pts, depuis deux matches, Reggie Jackson connaissait une petite crise d’adresse. Dans le même temps, les Clippers avaient perdu ces deux rencontres, contre les Knicks et les Warriors. Par conséquent, Los Angeles avait besoin de retrouver son meneur de jeu lors de la réception des Wizards.

Avec 8 points et 4 passes décisives en premier quart-temps, Reggie Jackson a très vite rassuré. Même s’il a joué presque 11 minutes dès ce premier acte.

« Probablement que je tire sur la corde avec lui, en lui faisant jouer trop de minutes », concède Tyronn Lue au Los Angeles Times. « Mais c’est dur en ce moment, car si lui et Marcus Morris ne jouent pas bien, alors c’est compliqué pour nous de gagner. On s’appuie énormément sur Reggie et Marcus, et parfois, c’est beaucoup pour eux, surtout quand ils jouent de longues minutes. »

Comment faire sans lui pour les Clippers ?

Reggie Jackson aura le droit à quelques minutes de repos en deuxième quart-temps, avant de jouer l’intégralité de la seconde période ! Résultat : 39 minutes et 43 secondes passées sur le parquet face à Washington.

« On doit trouver une solution pour le faire sortir des matches et laisser les jeunes porter le poids de l’équipe », poursuit le coach. « On demande beaucoup à Reggie, puisqu’on a des absents. Il est un des joueurs qui peut jouer le pick-and-roll, et créer le jeu pour lui et les autres. C’est un des seuls qui peut le faire actuellement, probablement avec Amir Coffey. »

Si c’est Nicolas Batum, avec son shoot primé, qui va permettre aux Clippers de passer devant à 30 secondes du terme, c’est en effet Reggie Jackson qui a assuré le succès, dans les dernières secondes, aux lancers-francs. L’ancien joueur de Detroit et d’Oklahoma City a inscrit 11 points dans le dernier quart-temps.

Il termine ce match avec 31 points à 12/21 au shoot et 7 passes. Il est donc sorti de sa crise passagère et a vaincu sa fatigue accumulée ces dernières semaines avec une de ses meilleures prestations de la saison.

« Je l’ai appelé dans mon bureau mercredi et il m’a dit qu’il allait bien », raconte Tyronn Lue. « Il m’a dit qu’il était un peu fatigué lors des deux derniers matches. Mais Reggie voulait jouer et se battre, il demande rarement à sortir. On doit être meilleur pour le protéger de lui-même. Je ne peux pas le pousser dans ses retranchements. »