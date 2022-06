Ça va maintenant faire quatre ans que Mo Williams a entamé sa reconversion comme entraîneur. D’abord assistant à Cal State Northridge de 2018 à 2020, l’ancien meneur, champion avec les Cavs en 2016, a ensuite pris en main les Hornets d’Alabama State comme « head coach », où il affiche actuellement un bilan de 11 victoires pour 34 revers.

A l’époque, il avait loué sa proximité avec l’Etat d’Alabama où sa mère est née et où il a effectué ses études. Il pourrait en être de même pour sa prochaine expérience en NCAA puisqu’il est annoncé comme futur entraîneur de Jackson State, au sein de la capitale de l’Etat voisin du Mississippi, où il est né. Mo Williams tiendrait en effet la corde pour remplacer l’actuel coach Wayne Brent qui devrait prendre sa retraite à la fin de la saison.

Comme Alabama State, l’université de Jackson est une « HBCU » (« Historically Black Colleges and Universities »), du nom de ces universités qui accueillaient les étudiants noirs du temps de la ségrégation et qui continuent de garantir l’éducation des lycéens les plus défavorisés issus des minorités, 75% des élèves des HBCU étant issus de familles à faibles ou très faibles revenus.

