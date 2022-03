La March Madness effectue son grand retour sur ESPN Player

– ESPN Player est l’outil idéal pour ne rien manquer de la March Madness !

– 67 rencontres, y compris le Final Four et le match final du championnat

– Gonzaga, le mieux classé, cherche à se venger de Baylor après avoir perdu de justesse en finale en 2021

– Le programme d’ESPN comprend des analyses d’experts

– La March Madness débute le mardi 15 mars

– Pour ne rien manquer, connectez-vous à ESPN Player en utilisant notre lien: https://bit.ly/ESPNBasketUSA

La March Madness débute le 15 mars en direct sur ESPN Player avec une couverture incluant le Final Four et la finale. Du Select Sunday, où le « bracket » complet est révélé, à la finale, 67 matchs sont prévus, qui seront tous disponibles en direct et à la demande.

Le tournoi le plus attendu de l’année revient avec les plus grandes universitaires et les meilleurs joueurs qui s’affrontent pour le titre de champion. Gonzaga est en quête de revanche après sa défaite en finale face à Baylor. Elle est actuellement sur une série de 18 victoires en 20 matches, et c’est le favori pour le titre.

Mais comme on l’a vu l’année dernière, on aura droit à son lot de rebondissements et de surprises tout au long du tournoi, et il faudra se méfier des outsiders comme Wisconsin, Auburn et Duke. Sans oublier Baylor qui peut réaliser le doublé.

Sur le plan individuel, on suivra de près Drew Timme de Gonzaga, Kofi Cockburn de l’Illinois et Johnny Juzang de UCLA. Trois vrais leaders capables d’amener leur équipe jusqu’au titre. Parmi les « freshmen », mentions spéciales pour Jabari Smith (Auburn), Paolo Banchero (Duke) et Chet Holmgren (Gonzaga).

Outre la March Madness, ESPN Player propose un large éventail de contenus sportifs d’archives, d’analyses d’experts et des centaines de rencontres sportives en direct, dont le football universitaire et la NHL. Un large catalogue de plus de 500 films et documentaires vient compléter ce programme riche en action. Des documentaires et des séries à ne pas manquer sont actuellement diffusées sur la plateforme : One and Not Done, Survive and Advance et Celtics/Lakers : Best of Enemies.

L’abonnement annuel d’ESPN Player est 40% moins cher sur l’année que l’abonnement mensuel. Tous les nouveaux abonnements comprennent un essai gratuit de 7 jours !

Ce sujet est réalisé en partenariat avec les équipes d’ESPN.

– ESPN Player est disponible uniquement en anglais

– Les modalités s’appliquent