Suivez la fin de la March Madness sur ESPN Player

– ESPN Player est l’outil idéal pour ne rien manquer de la March Madness !

– Toute la March Madness, y compris le Final Four et la finale du championnat

– Duke, North Carolina et le favori Kansas sont toujours là

– Le programme d’ESPN comprend des analyses d’experts

– Pour ne rien manquer, connectez-vous à ESPN Player en utilisant notre lien: https://bit.ly/ESPNBasketUSA

La March Madness a débuté le 15 mars en direct sur ESPN Player avec une couverture incluant le Final Four et la finale. Du Select Sunday, où le « bracket » complet est révélé, à la finale, 67 matchs sont prévus, qui sont tous disponibles en direct et à la demande.

Comme chaque année, on a eu droit à son lot de rebondissements et de surprises tout au long du tournoi, et des gros bras comme Gonzaga et Baylor sont déjà en vacances !

Ce week-end, place au Elite 8 avec les affiches suivantes :

Villanova – Houston (samedi 26 à 23h00)

Duke – Arkansas (dans la nuit de samedi à dimanche, 01h50)

Kansas – Miami (dimanche 27 mars 20h20)

North Carolina – Saint Peter’s (dimanche 27 mars 23h05)

Outre la March Madness, ESPN Player propose un large éventail de contenus sportifs d’archives, d’analyses d’experts et des centaines de rencontres sportives en direct, dont le football universitaire et la NHL. Un large catalogue de plus de 500 films et documentaires vient compléter ce programme riche en action. Des documentaires et des séries à ne pas manquer sont actuellement diffusées sur la plateforme : One and Not Done, Survive and Advance et Celtics/Lakers : Best of Enemies.

Tout ce contenu est accessible et peut être regardé en se connectant à ESPN Player en utilisant notre lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA.

L’abonnement annuel d’ESPN Player est 40% moins cher sur l’année que l’abonnement mensuel. Tous les nouveaux abonnements comprennent un essai gratuit de 7 jours !

Pour ne rien manquer de la « March Madness », accédez à ESPN Player par ce lien : https://bit.ly/ESPNBasketUSA

Ce sujet est réalisé en partenariat avec les équipes d’ESPN.

– ESPN Player diffuse les 67 rencontres de la March Madness, Final Four et Finals compris

– Branchez-vous sur ESPN Player pour suivre toute la March Madness du 15 mars au 4 avril grâce à ce lien https://bit.ly/ESPNBasketUSA

– ESPN Player est disponible uniquement en anglais

– Les modalités s’appliquent