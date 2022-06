Ja Morant et les Grizzlies sans pitié avec les Pelicans

Dans le sillage d’un impressionnant premier quart-temps, les Grizzlies ont passé une soirée des plus tranquilles. À +20 (29-9) au bout de seulement cinq minutes de jeu, Memphis a gardé le pied sur l’accélérateur, sans jamais le retirer de la première période. À la mi-temps, sous l’impulsion de Ja Morant et Desmond Bane qui cumulent 22 points à deux, l’écart est déjà majeur (77-58) malgré un très bon CJ McCollum (16 points).

L’ancien arrière des Blazers continue de briller au retour de la pause, au même titre que Devonte’ Graham, qui monte en puissance. Mais rien n’y fait pour les Pelicans, qui continuent de couler, avec un écart qui grimpe à +28 à la fin du troisième quart-temps (112-84…), puis +36 quelques minutes plus tard…

Au terme d’un long « garbage time », les Grizzlies s’imposent 132-111 et assoient leur 2e place à l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’absence de Brandon Ingram. Touché à l’arrière de la cuisse, l’ailier des Pelicans a dû déclarer forfait. Sans lui, New Orleans a coulé à pic, et CJ McCollum était bien seul pour alimenter la marque. Peut-être une mesure de précaution comme les Pelicans sont en back-to-back.

– L’efficacité des titulaires de Memphis. L’intégralité du cinq de départ affiche un +/- positif. C’est même Ja Morant qui présente le +/- le plus faible, à +22, preuve de la domination des Grizzlies durant cette rencontre. Jaren Jackson Jr. est le mieux noté à +47 (!), quand le rookie Ziaire Williams, qui s’installe de plus en plus solidement dans l’aile, finit avec un joli +32. Le cinq majeur de Memphis a livré une partie proche de la perfection.

– La vitesse des Grizzlies. Avec 42 points sur contre-attaque, les coéquipiers de Ja Morant établissent un record de franchise.

TOPS/FLOPS

✅ CJ McCollum. L’arrière a été le seul Pelican à tenir son rang durant la première mi-temps. Dans le marasme collectif de son équipe : il s’en sort avec les honneurs et termine avec 32 points (13/21), 6 rebonds, 11 passes et évite une addition encore plus salée. Sans lui, l’écart final aurait pu être bien plus large.

✅ Ja Morant. Match sobre et efficace pour le meneur, qui n’a pas eu besoin que de passer 27 minutes sur le parquet. Suffisant pour compiler 24 points (8/13), 8 rebonds, 8 passes et 2 interceptions.

✅ Desmond Bane. Auteur de 13 points dans le seul premier quart-temps, il a ensuite baissé en intensité durant le reste de la rencontre. Sans incidence tant les Grizzlies étaient collectivement au-dessus. Il finit avec 22 points (8/17, 5/9 derrière l’arc), 5 rebonds et 6 passes.

⛔Tony Snell. Titulaire à la place d’Ingram, l’ancien shooteur des Bulls et des Pistons a été transparent. Dépassé dans le rythme et la vitesse, il a vite laissé sa place.

LA SUITE

Memphis (45-22) : vendredi, réception des Knicks

New Orleans (27-38) : « back-to-back » à domicile, contre Orlando