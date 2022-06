En difficulté face aux gros, les Bulls veulent éviter le coup de balai des Sixers ce soir

Toujours privés de Lonzo Ball et Alex Caruso et dans l’un de leurs pires temps faibles de leur saison avec quatre défaites consécutives, les Bulls vont faire face à un sacré morceau cette nuit.

Un déplacement, court mais périlleux, à Philadelphie, contre des Sixers qui les ont déjà battus trois fois cette saison, sur une marge de 8 points de moyenne.

L’alchimie immédiate entre James Harden et Joel Embiid

Absent lors du dernier match face à Miami samedi, James Harden (qui tourne à 27 points, 12 passes et 7 rebonds avec les Sixers) devrait bien être en tenue face aux Bulls.

Dans le même temps, invaincu en carrière face à Chicago (10-0), Joel Embiid sera lui aussi bien présent dans la raquette des Sixers, avec 29 points et 12 rebonds de moyenne sur les trois premières confrontations.

« On a l’impression que lui et Embiid jouent ensemble depuis un bail », soupire Javonte Green . « Ils ont déjà une très bonne alchimie tous les deux. Peu importe où Harden irait, il rendrait son équipe meilleure. »

Avec 7 victoires sur leurs 9 dernières sorties, les Sixers ont certes connu un coup d’arrêt à South Beach ce weekend, mais, de retour à la maison, avec le retour probable du barbu ancien MVP, Philly apparaît comme grand favori pour la réception des Bulls. Et Billy Donovan est bien d’accord avec Javonte Green : James Harden est un monstre.

« Il y a certains joueurs, et je mettrais DeMar dans cette catégorie, qui peuvent tomber dans une nouvelle situation et qui sont tellement doués offensivement qu’ils peuvent arriver à s’adapter et rendre le groupe meilleur. Tu peux mettre [Harden] dans n’importe quel type d’actions et ça marchera bien. »

Des Bulls petits bras ?

De quoi poser des soucis défensifs aux Bulls, qui ne sont pas encore sûrs de pouvoir compter sur Nikola Vucevic à l’intérieur, « day to day » avec des ischios capricieux…

« Ça va dépendre du duel que va devoir jouer Tristan [Thompson]. Ils sont difficiles à manœuvrer parce que Tobias joue 4. Tristan a la capacité de défendre sur différents postes mais on doit encore construire notre rotation offensive à l’intérieur, entre Nikola Vucevic et Thompson. On n’a malheureusement pas eu beaucoup d’opportunités de le faire. »

Dans une saison du rebond après quatre années sans playoffs, les Bulls sont solidement accrochés à leur quatrième place à l’Est. Mais ils éprouvent les pires difficultés à jouer les yeux dans les yeux avec le gratin de la Ligue. À vrai dire, la troupe de l’Illinois n’en est qu’à 2 victoires seulement en 16 matchs face aux équipes à 60% de victoires ou plus. Pire encore, Chicago n’a pas encore réussi à venir titiller l’élite de l’Est (Miami, Philly et Milwaukee).

L’occasion est belle ce soir, en terrain hostile et pas forcément attendus face à des Sixers en pleine forme…

« Quand tu encaisses des défaites face aux bonnes équipes, si tu n’en retires pas les leçons et que tu en apprends, alors c’est tout simplement du gâchis », conclut Billy Donovan.