Un scénario de rêve pour Kristaps Porzingis

Pour son premier match depuis le 29 janvier dernier, et son premier match sous ses nouvelles couleurs des Wizards, Kristaps Porzingis n’a pas manqué ses débuts. Avec 25 points en 21 minutes, l’ancien des Knicks et des Mavs a parfaitement rentabilisé son temps de jeu réduit après ses récents problèmes au genou droit.

Le plan de Wes Unseld Jr. était simple : il fallait faire jouer Kristaps Porzingis le plus possible avec les titulaires, mais pas trop longtemps non plus afin de pouvoir compter sur lui en fin de match. Et ça a payé avec un KP qui a pesé lourd dans la fin de match, avec un 3-points pour redonner de l’air à son équipe, ou avec ce alley-oop lancé par Deni Avdija qui a fait exploser le public de la capitale fédérale.

« Je suis content de pouvoir rejouer, même avec une limitation de temps de jeu. J’ai simplement essayé de rester calme, de ne pas en faire trop et de jouer comme il fallait. Le plus important c’est qu’on décroche la victoire au bout. »

Tonique et en rythme, Kristaps Porzingis a également été présent pour récupérer un rebond offensif, après une tentative de dunk contrée pour Deni Avdija, afin de renfourner le cuir dans le cercle. Tout sourire après sa première prestation réussie, la star lettonne démarre son troisième chapitre NBA sur une bonne note.

« La transition a été plutôt tranquille de toutes parts », a souri Kristaps Porzingis dans le Washington Post. « Tout le monde a été super pour essayer de me trouver en bonne position, et puis Deni m’a envoyé cette passe lobée à la fin. C’était un grand moment pour moi dans mon premier match à Washington. J’espère qu’on aura beaucoup d’autres moments comme ça. »

« On ne l’appelle pas la Licorne par hasard »