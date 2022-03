Le MVP de la nuit | Le chef-d’œuvre de Nikola Jokic

Il fallait être très fort pour empêcher Jayson Tatum d’être le MVP de la nuit. Il fallait tout simplement être le MVP en titre, et Nikola Jokic a réalisé l’une des plus grandes performances de la saison face aux Pelicans. Dans un match renversant, marqué par l’expulsion de Mike Malone en 3e quart-temps, Nikola Jokic signe son 17e triple-double de la saison, et il plante 30 de ses 46 points dans le 4e quart-temps et la prolongation.

Auteur aussi des deux lancers-francs pour arracher la prolongation puis d’un énorme 3-points à 90 secondes de la fin, le Serbe termine le match avec 46 points, 12 rebonds, 11 passes, mais aussi 4 contres et 3 interceptions. Le tout à 16 sur 22 aux tirs, dont 3 sur 5 à 3-points. Autre stat dingue : il ne loupe qu’un tir dans le 4e quart-temps et la prolongation, et ça donne une évaluation de 64 !!!

« C’était un match incroyable, et c’est un joueur incroyable »

« J’ai mis des tirs, j’étais agressif. C’était vraiment une bonne période » réagit Jokic, toujours aussi placide. « Je me sens vraiment à l’aise pour prendre des tirs importants. Je pense que mes coéquipiers ont confiance en moi. »

Menés de 11 points à trois minutes de la fin, les Nuggets vont servir Jokic au maximum, et il va leur redonner espoir avec sept points de suite. C’est bien simple, Jokic va inscrire 15 des 17 derniers points de son équipe pour arracher la prolongation ! Au passage, il bâche aussi Willy Hernangomez et provoque la 6e faute de Jonas Valanciunas. C’est aussi lui qui intercepte le ballon sur la dernière offensive des Pelicans.

« Il est phénoménal. Il est différent. Il est simplement différent » s’enflamme Aaron Gordon. « Il a pris le match à son compte, et c’était un magnifique spectacle à regarder. Ce n’est pas quelque chose qu’on voit souvent. 30 points dans un 4e quart-temps et une prolongation, c’est juste dingue. C’était un match incroyable, et c’est un joueur incroyable. »

« Quel luxe d’avoir le MVP en prolongation ! »

Après avoir arraché cette prolongation sur deux lancers, il ne restait plus qu’à finir le travail. Les Pelicans avaient pris le meilleur départ, mais les Nuggets vont répondre par un 12-0. Nikola Jokic plante un 3-points à la limite des 24 secondes, puis c’est lui, sur la ligne des lancers-francs, qui plante le panier qui assomme les Pelicans à 28 secondes de la fin. Pourtant pris à deux quasiment tout le temps, Jokic a été éblouissant par la justesse de ses choix et bien sûr son adresse.

« Quel luxe d’avoir le MVP en prolongation quand on sait qu’on peut simplement passer par lui » apprécie Mike Malone. « Ils l’ont pris à deux, et Monte Morris a inscrit un 3-points important. C’est juste une question de confiance car on sait que dans un match serré, il sera sur chacune des actions. Le fait qu’il puisse augmenter son niveau de jeu en dit long sur sa grandeur. »

Même admiration chez Gordon : « Ce mec est incroyable ! Je ne le dis pas souvent. Je dis ça pour une poignée de personnes. Ce gars est incroyable, et c’est le MVP. Je le crois vraiment. Chaque soir, il sort des stats dingues et on gagne. Je ne connais pas tous les gens qui votent mais ce gars doit être en haut de leur liste. »