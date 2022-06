C’est un petit pas, mais un pas quand même. Plus tôt dans la semaine, l’arrière a consenti qu’il était « juste » d’imaginer le voir prolonger avec Washington, sa franchise de cœur, pour laquelle il joue depuis 2012. Aujourd’hui titulaire d’une « player option » à 36,4 millions de dollars pour la saison 2022/23, il peut viser dès cet été une prolongation de 246 millions sur cinq ans.

Si la situation semble aussi floue que sa déclaration par rapport à la suite, son coach estime que ce genre de formules est un bon signal envoyé à la franchise et à l’équipe.

« Ton meilleur joueur dit de bonnes choses et se montre très positif sur la direction que nous prenons », affiche Wes Unseld Jr. « Cela montre un certain niveau de confort. Évidemment, personne ne peut prédire l’avenir, mais je crois que (le président) Tommy (Sheppard) et lui auront des conversations franches et honnêtes lorsque cette décision devra être prise. »

En attendant, les Wizards doivent continuer à avancer sans lui, puisqu’il est forfait jusqu’à la fin de la saison, en raison de sa récente opération du poignet gauche. Pas simple pour une équipe qui, depuis début février, enchaîne successivement victoire puis défaite.

L’équipe n’a plus gagné deux matches de suite depuis la mi-janvier. Avec 28 victoires et 34 défaites, Washington a perdu un peu de terrain sur les Hornets (32-33) et les Hawks (31-32) mais reste dans la course au « play-in ».

Au moins, leur leader est toujours présent pour apporter son soutien. « Il fait toujours partie de ce que nous faisons, il est là, avec sa voix et sa présence. Ce sont de bons signes. C’est tout ce qu’on peut faire et je crois que c’est une étape positive et j’espère que cela continuera dans ce sens », termine Wes Unseld Jr.

Celui-ci affiche son optimisme alors que les Wizards entament une série de déplacements à l’Ouest la semaine prochaine (Clippers, Lakers, Blazers et Warriors).