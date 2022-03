En chute, les Cavaliers ont perdu leur identité défensive

Passée l’ivresse du All-Star Weekend dans leur antre, les Cavs ont du mal à sortir de leur gueule de bois. Mercredi soir face à Charlotte, et malgré le retour aux affaires de Darius Garland (33 points), Cleveland a de nouveau mordu la poussière, pour une cinquième défaite en six matchs.

Malmenés par Terry Rozier (29 points, 7 rebonds, 7 passes) alors que LaMelo Ball a traîné des problèmes de fautes tout au long du match, les Cavs ont compté jusqu’à 24 points de débours en troisième quart, quand JB Bickerstaff a perdu ses nerfs face à Natalie Sago, une des trois arbitres. Résultat : deux fautes techniques, synonymes d’exclusion du match pour provoquer un électrochoc chez ses joueurs.

« C’est moi qui ait perdu mon sang-froid », a reconnu l’entraîneur sur Cleveland.com. « Je me suis excusé devant les gars, je me suis excusé devant le staff. Je m’excuse pour les enfants. Personne ne devrait à voir ça. C’est de ma faute et je dois mieux me comporter. C’est une combinaison de frustrations diverses évidemment, mais je dois rester dans la bataille. Je dois faire mieux. »

Encaissant 64 points en première mi-temps, dont 38 dans le seul premier quart, les Cavs ont perdu leur avantage défensif incarnée par leur « Very Tall Ball » en début de saison. Le facteur intimidation n’était pas là et Cleveland a subi tout le long de la partie, plombé par un début de match bien trop timoré.

« Premièrement, on doit commencer avec plus d’impact physique. Deuxièmement, on commet beaucoup d’erreurs de discipline. On n’est pas dans les bonnes positions. Et troisièmement, on ne fait plus l’effort supplémentaire qu’on faisait avant et qui nous a permis d’arriver dans cette position », martèle JB Bickerstaff. « C’est notre principe de base. Ce sont les choses qu’on faisait pour se protéger les uns les autres. On doit le faire ensemble. On doit jouer plus dur. C’est ce vers quoi on doit revenir. On doit se préparer et résoudre ce problème. »

S’il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, grâce à l’apport de Darius Garland notamment et avec une adresse retrouvée de loin (8/16 contre 2/13 en première mi-temps), Cleveland partait de trop loin. La cavalerie soudainement légère de l’Ohio n’arrive plus à surprendre ses adversaires…

« Si on n’est pas inquiet, ce n’est pas bon signe sur ce qu’on produit en ce moment », ajoute Jarrett Allen (18 points, 11 rebonds), auteur d’un double-double pour rien. « En fin de compte, on sait que ce n’est pas nous. On sait que ce n’est pas le basket des Cavs. On sait que ce n’est pas comme ça qu’on a joué par le passé cette saison. Il s’agit d’effort au final. On doit se regarder dans le miroir et revenir à ce qui a fait de nous une équipe. On doit jouer plus dur. »

Tout le monde est d’accord sur la solution mais le plus dur reste encore à faire : mettre le plan en application. Passer de la théorie aux faits. Car, pour Cleveland qui n’était pas si loin de prendre la tête de la conférence Est il n’y a pas si longtemps, la chute est lourde au classement. Les Cavs sont désormais 5e, tout proches de devoir se battre pour éviter le « play-in » avec les Celtics qui menacent de leur passer devant aussi…

« On ne joue pas de la même manière qu’en début de saison », regrette Darius Garland. « On doit y revenir. On joue trop mollement. On lâche des quart-temps à 38 points, et c’est arrivé deux fois cette semaine, c’est inacceptable. On n’est pas nous-mêmes en ce moment. »