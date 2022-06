James Harden touché par l’Amour fraternel de Philadelphie

La ville de l’Amour fraternel a fait honneur à son surnom pour la première de James Harden au Wells Fargo Center. Accueilli par une ovation monstre, James Harden a signé une nouvelle prestation remarquée (26 points, 9 rebonds et 9 passes), et il a remercié Philadelphie pour cet accueil si chaleureux.

« C’est juste excitant… Cette affection, les fans, c’est comme se sentir chez soi. Simplement cet amour, ce soutien de partout, et d’entendre des « We Love You, James ». C’est ce qui me pousse à en faire encore plus, et je voulais faire le maximum pour qu’on gagne ».

Depuis ses débuts avec les Sixers, l’équipe n’a toujours pas perdu, et son duo avec Joel Embiid est déjà très performant. Grâce à cette série de quatre victoires d’affilée, Philadelphie se rapproche même de la 1ère place de la conférence Est.

« On se complète tous les uns les autres » souligne Joel Embiid. « Quand vous faites venir quelqu’un comme James avec son expérience, sa capacité à créer et sa capacité à marquer, et que vous ajoutez ça à ce qu’on avait, ça colle« .

Pour James Harden et ses coéquipiers, la suite du calendrier est costaude, et ce sera un très bon test avec une série de quatre rencontres face à Cleveland, Miami, Chicago et Brooklyn !

« Chacun de nos matches sera difficile » prévient-il. « On est nouveaux, raisonnablement nouveaux, et on apprend encore à se connaître. Chaque match sera un moment d’apprentissage pour nous, et on doit trouver un moyen d’en retirer quelque chose et de progresser, que l’on perde ou qu’on gagne. Evidemment, c’est mieux quand on gagne, mais ce seront de très bons tests, et on est vraiment impatient d’y être. »