Precious Achiuwa boosté par le Rising Stars Challenge

« Il a semblé revigoré par tout ça. Il a joué avec beaucoup d’énergie. Je pense qu’il était très heureux d’avoir été sélectionné. On pouvait voir qu’il était en super forme dès l’échauffement et qu’il avait vraiment envie d’y aller et de jouer dur. Je crois que ça lui a donné de la confiance. Il est revenu sur le même niveau d’énergie et d’enthousiasme ».

Voilà comment Nick Nurse a résumé le retour d’expérience de son intérieur Precious Achiuwa et sa prestation remarquée en finale au sein de la Team Isiah à la suite du Rising Star Challenge.

Une question de confiance ?

Présent à Cleveland pour l’occasion, le coach des Raptors ne s’y est pas trompé puisque l’international nigérian, arrivé à l’intersaison en provenance de Miami dans l’échange impliquant Kyle Lowry, vient d’enchaîner deux matchs à 20 points et plus pour la première fois de sa carrière.

Il y a d’abord eu sa sortie à 21 points (à 8/12 au tir, dont 2/3 à 3-points), 9 rebonds, 2 passes décisives sur le parquet d’Atlanta, confirmée par une prestation convaincante sur le parquet de Brooklyn lundi soir avec 20 points (à 8/14 au tir dont 3/5 à 3-points), 8 rebonds et 4 passes décisives en 24 minutes pour confirmer sa sortie à 21 points.

Cette nuit, la belle série s’est arrêtée dans le « match retour » face aux Nets, avec 4 points et 7 rebonds, mais l’absence d’un pivot dominant à Toronto lui permet de gagner en temps de jeu, en expérience et… en confiance.

« On l’a vu sur ses derniers matchs où il a vraiment joué sur ses points forts. J’ai vu sa confiance augmenter, juste à bien jouer, à prendre du plaisir et à être agressif, et la façon dont il a transféré ça en match. Ça a boosté sa confiance », a également noté Scottie Barnes, présent à ses côtés lors du All Star Weekend.

Un attaquant de plus en plus complet

Déjà à Miami lors de sa saison rookie, Precious Achiuwa s’était distingué par son activité sous le cercle et son agressivité des deux côtés du parquet. À Toronto, l’intérieur a en plus ajouté le tir à 3-points à son arsenal offensif avec un très correct 5 sur 9 de loin depuis trois matches. Tout commence à devenir plus clair dans ses choix, reste à lui de bien les exécuter ensuite.

« Je comprends juste mieux le jeu, le moment et la situation. Prendre le dessus quand j’ai un défenseur plus petit sur moi, me rapprocher du cercle, ou face à un joueur plus grand, le jouer en dribble. Simplement faire les bons choix au fil du match », avait-il résumé à l’issue de la défaite des Raptors à Atlanta. « C’est là que j’en suis. Juste jouer en fonction de mes coéquipiers. Sur les 50 premiers matchs, j’ai pu voir la façon dont beaucoup de mes coéquipiers jouent, et j’ai trouvé comment mieux évoluer à leurs côtés. »

Pour Nick Nurse, plus que sa menace extérieure développée sur ses derniers matchs, ce sont ses capacité à finir près du cercle à un haut pourcentage et son aptitude à « slasher », comme on a pu le voir sur quelques séquences à Brooklyn également, qui sont en train de changer la donne pour lui.

« Ses mouvements sont très bons dans ses drives, agressifs et maîtrisés. On voit un peu mieux où il va maintenant alors que parfois avant on ne savait pas comment ça allait se terminer sur ces choses là. Il trouve de meilleurs spots et fait ses mouvements avec force, en étant athlétique et costaud », a-t-il ajouté. « C’est vrai qu’il est de plus en plus à l’aise et ça se voit notamment à travers le sang-froid qu’il a montré et qui lui a permis de bénéficier de meilleures situations ».