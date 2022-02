NCAA – Texas Tech monte en puissance

Les Red Raiders viennent d’enchainer deux victoires face à des équipe classées dans le Top 25 de l’AP : d’abord face au champion Baylor (83-73), puis face à leur rival Texas (61-55). Le « senior » Bryson Williams, un des hommes forts de Texas Tech cette saison, a inscrit 17 points durant chaque rencontre, quand l’autre senior Kevin Obanor a écrasé Baylor de sa présence sous les panneaux : 23 points et 13 rebonds !

Plus que jamais, les Red Raiders s’affichent comme un « outsider » très crédible au titre national au mois de mars, en embuscade derrière les favoris Gonzaga, Duke, Arizona ou encore Kentucky. La nuit dernière, ils ont confirmé leur grande forme en explosant Oklahoma : 66-42 !

Kentucky réagit avec la manière

Véritable modèle de régularité cette saison, les Wildcats avaient subi leur première lourde défaite dans la salle de Tennessee (76-63). Un mois pile après avoir subi une violente correction à Lexington, les Volunteers ont pris leur revanche à domicile, avec une prestation collective épatante (44% aux tirs, 47% à trois-points) et un Kennedy Chandler des grands soirs (17 points et 6 passes).

De retour à la maison après cette déconvenue, Kentucky s’est vite remis les idées en place face à Alabama (90-81).

Pourtant menés de 12 points durant le second quart-temps, les Wildcats ont ponctué la première mi-temps par un 13-0 qui leur a permis de rejoindre les vestiaires avec l’avantage au score (46-47). Avant de tranquillement distancer leurs adversaires en deuxième mi-temps (l’écart est monté à +16), complètement sonnés par le retournement de situation, alors que le momentum était en leur faveur.

Pour John Calipari, il s’agit de la plus belle victoire de son équipe cette saison, qui a livré une prestation offensive de très haute volée : 53% aux tirs, 64% (!) derrière l’arc (9/14, dont 7 pour le seul Kellan Grady), et 19 lancers-francs provoqués.

Où en est Auburn ?

Alors qu’ils étaient grandement favoris et que ce déplacement samedi à Gainesville s’annonçait plutôt calme pour eux sur le papier, les Tigers d’Auburn ont été accrochés par les Gators, qui ont créé la surprise en s’imposant, par la plus petite des marges (63-62), face à l’une des toutes meilleures équipes de la nation.

Porté par Tyree Appleby (26 points à 7/15) et Colin Castleton (19 points, 8 rebonds, 4 contres), Florida a signé un succès d’ampleur, et a résisté au « show » du freshman attendu dans le Top 5 de la prochaine Draft, Jabari Smith Jr (28 points et 7 rebonds), en très grande forme mais trop esseulé. « Nous nous sommes trop reposés sur Jabari » regrettait à ce sujet Bruce Pearl. « Nous sommes bons quand tout le monde contribue, et ce n’était pas le cas ce soir. »

Rien de grave néanmoins pour Auburn, qui peut se rassurer dès ce soir avec la réception d’Ole Miss. Pour les Gators, c’est une victoire d’ampleur qui leur permet de soigner leur bilan en vue de la « March Madness », alors qu’il ne reste plus que quelques matchs dans la saison régulière.