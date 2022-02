Les Cavaliers fiers d’exister sans LeBron James

Pour les All-Stars de Cleveland, c’est un monde nouveau qui s’ouvre. Darius Garland et Jarrett Allen, qui ont disputé leur premier All-Star Game à la maison, découvrent et participent aussi à une sensation nouvelle dans l’Ohio : gagner sans LeBron James.

Le premier est né en 2000, le second deux ans plus tôt et pour eux, comme pour beaucoup de jeunes joueurs, le théorème est simple : quand LeBron James joue à Cleveland, la franchise gagne des matches, des séries de playoffs et fait partie des meilleures équipes de la ligue. Quand il n’est pas là, les Cavaliers sont dans les bas-fonds de la NBA.

La preuve : sans le quadruple champion NBA et MVP dans son effectif, Cleveland n’a plus disputé les playoffs depuis 1998 ! Et pour retrouver une saison aussi aboutie sans « LBJ », comme celle que les Cavs vivent actuellement, soit plus de 60% de victoires, il faut remonter à 1993…

« C’est la renaissance de Cleveland », estime Darius Garland pour le Plain Dealer. « Chacun de nous veut créer son propre héritage. Mettre Cleveland sur la carte sans LeBron James, ça veut dire beaucoup pour nous. C’est une nouvelle sensation, un nouveau visage. »

Evan Mobley parle lui aussi de « Cavaliers flambant neufs » quand Jarrett Allen avance un autre sentiment pour ces jeunes loups. « On est très fier », explique le pivot. « C’est évident que la donne a changé pour Cleveland : on n’a pas LeBron mais on est une des meilleures équipes de la saison. On montre, on démontre même, que les Cavaliers sont de retour. Enfin. »

Le second départ de LeBron James a obligé les dirigeants à penser sur le long terme

Les Cavaliers ne s’étaient jamais remis du départ de LeBron James en 2010 et c’est seulement son retour, en 2014, qui avait remis la franchise sur le devant de la scène. Car avoir le « King » dans son effectif, c’est penser à court terme (en lâchant des choix de Draft pour récupérer des vétérans) et dès qu’il s’éloigne, certains autres joueurs quittent le navire parfois, et pour la franchise en question, il faut alors tout repenser.

Là, les dirigeants ont fait le travail depuis 2018, pour redresser la barre. Même si perdre le MVP des Finals 2020 a été logiquement très dur à encaisser.

« Quand LeBron est parti, ça a été une chute pour nous, en tant que franchise », reconnait, pour ESPN, le GM Koby Altman. « On n’avait rien de solide en matière de culture, de bases. On voulait continuer de gagner, mais on n’avait rien préparé pour. On a donc mis en place notre programme : la Draft et faire progresser les joueurs. On a dû changer de culture : il n’y a pas que les victoires qui comptent, mais aussi les pas en avant avec les jeunes. »

Avec Darius Garland, Evan Mobley ou encore Collin Sexton et Isaac Okoro, les Cavaliers ont effectivement fait de bons choix au moment de la Draft depuis 2018. Ensuite, ils ont été malins en s’intégrant au bon moment dans des transferts, comme lorsqu’ils ont profité du « trade » de James Harden vers Brooklyn pour récupérer Jarret Allen.

« On est un groupe de jeunes qui a très faim », annonce Isaac Okoro. « On a ce truc, cette dureté, on est prêt à montrer à la ligue qu’on fait partie des meilleures équipes. On ne pense pas au fait d’être une équipe sans LeBron. On pense juste à essayer de gagner des matches. »

Sauf que gagner des matches à Cleveland, sans LeBron James, c’était très compliqué. Jusqu’à cette saison donc…