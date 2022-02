Darius Garland et Jarrett Allen comme à la maison

Pour le premier All-Star Game de leurs jeunes carrières, Darius Garland et Jarrett Allen étaient à la maison, à Cleveland. Vainqueurs avec Evan Mobley du Skills Challenge samedi soir, puis coéquipiers dans la Team LeBron dimanche soir pour le All-Star Game, les deux hommes ont vécu un weekend mémorable.

« Ça compte beaucoup… J’ai rêvé de ce moment toute ma vie, donc le vivre à seulement 22 ans, c’est vraiment un sentiment agréable. » appréciait le jeune meneur, qui a terminé le match avec 13 points (5/12) et 3 passes. « C’était vraiment cool d’être aux côtés de tous ces grands joueurs. »

Même refrain chez Jarrett Allen, qui peinait à vraiment réaliser qu’il était bel et bien un All-Star, devant son public. « J’ai réalisé quand je suis revenu à mon hôtel. Cette semaine a été assez amusante. J’ai beaucoup bougé, j’ai rencontré de nouvelle personnes. Mais honnêtement, c’est le genre de moment que je n’échangerais contre rien au monde. […] Je fais partie des 24 meilleurs joueurs NBA au All-Star Weekend cette année. Je suis excité, prêt à simplement profiter de chaque moment. »

Le pivot de Cleveland a notamment pu échanger avec Chris Paul. Alors aux Hornets, lui aussi avait vécu son premier All-Star Game à domicile, et c’était à la Nouvelle Orléans.

« Il me disait que c’était une expérience unique, notamment de pouvoir rentrer dormir dans son propre lit » s’amusait-il. « Je suis allé au Rising Stars Challenge, j’ai été applaudi alors que j’étais spectateur. C’est juste sympa d’avoir notre public derrière nous alors qu’on profite simplement des festivités. »

Les deux Cavaliers, à 22 ans pour Darius Garland et 23 pour Jarrett Allen, ont logiquement reçu un traitement de faveur de la part des spectateurs du Rocket Mortgage FieldHouse, fiers de leurs jeunes, symboles du renouveau de la franchise, après trois saisons difficiles suite au départ de LeBron James à l’été 2018.

« J’ai attendu ce moment depuis si longtemps. C’est vraiment chouette. Et c’est super d’être à la maison, dans la ville pour laquelle on joue. On ne pouvait pas demander mieux » concluait Darius Garland.