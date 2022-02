Michael Finley enfin honoré par sa fac de Wisconsin

Si le match s’est mal fini avec une bagarre lancée par Juwan Howard, le coach de Michigan, un autre ancien All-Star NBA était présent au Kohl Center de Madison ce dimanche.

Légende de l’université qui connaîtra une carrière illustre dans la Grande Ligue, dont un titre en fin de carrière chez les Spurs, Michael Finley était enfin honoré par son « alma mater », plus de trente ans après son passage.

Devant ses proches et anciens coéquipiers, Michael Finley a vu son #24 s’élever vers le plafond, une juste récompense pour celui qui a tourné à 19 points, 5 rebonds et 3 passes en quatre saisons à Wisconsin, seul joueur de l’histoire de la fac avec trois saisons à 20 points par match et premier Badger à atteindre les 2 000 points inscrits.

C’est sous son impulsion que Wisconsin a en effet retrouvé les sommets, se qualifiant pour le tournoi final en 1994, 47 ans après la dernière qualification des Badgers. Sélectionné deux fois dans le meilleur cinq de la Big Ten, et cité trois fois en tant que mention honorable chez les All American, FMichael inley a vraiment mis à profit ses quatre années passées à la fac, élu dans le meilleur cinq rookie en 1996 dès son arrivée en NBA.

Sélectionné en 21e position par les Suns, il sera surtout le premier instigateur de la renaissance des Mavericks à la fin des années 1990, bientôt rejoint par Dirk Nowitzki et Steve Nash. Passé chez le rival des Spurs, l’arrière remportera le titre suprême en 2007 avant de finir sa carrière du côté de Boston pour une dernière pige.

Actuel vice-président des opérations basket chez les Mavs, Michael Finley attend peut-être désormais une autre cérémonie à Dallas… mais Mark Cuban est très restrictif sur le retrait des maillots.