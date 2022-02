Chris Paul reçoit le « Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award »

Chris Paul n’est pas seulement reparti de Cleveland avec la mauvaise nouvelle de sa blessure au pouce (fracture) qui va l’éloigner des parquets plusieurs semaines. Le meneur de jeu des Suns a également été honoré par la WNBA.

« CP3 » a en effet reçu le « Kobe & Gigi Bryant WNBA Advocacy Award » des mains de la patronne de la ligue féminine, Cathy Engelbert, et en présence de Vanessa Bryant.

Ce trophée, dont Chris Paul est le premier vainqueur, récompense ceux qui mettent « leur temps et leur talent » pour promouvoir le basket féminin et la WNBA, comme Kobe Bryant le faisait avec sa fille, avant leur décès.

L’ancien meneur des Hornets et des Rockets est régulièrement présent au premier rang des matches de WNBA et les jeunes filles sont invitées lors de ses camps ou dans le cadre de la « CP3 Basketball Academy ».

« J’ai pu constater que Chris apprécie la WNBA et le basket féminin dans son ensemble », a expliqué Cathy Engelbert. « Son ardent soutien pour notre sport reflète l’héritage de Kobe et Gigi. Il est un leader et un modèle pour les autres athlètes professionnels dans le développement de notre sport pour les jeunes femmes et les fans. »

This games means so much to me and my family… to receive this award is an absolute honor. My daughter recently started hooping and while I’m excited for her, I’m most excited for the future of the sport. (1/2) pic.twitter.com/rfCWnrv51N

— Chris Paul (@CP3) February 21, 2022