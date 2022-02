75e anniversaire : une cérémonie bien plus émouvante que prévu

Les cérémonies touchent-elles encore les joueurs ? Faire partie des 76 meilleurs joueurs de l’histoire est évidemment un honneur, mais qu’allaient ressentir ces basketteurs habitués aux récompenses depuis longtemps ?

On pouvait craindre un défilé un peu creux, alors que 45 des 76 membres du classement établi par la NBA étaient présents à Cleveland. Mais Charles Barkley a, comme la plupart des joueurs concernés, expliqué que les vidéos en hommage à ceux qui n’étaient pas là, et sa propre introduction, l’ont beaucoup plus ému qu’il ne s’y attendait.

« Allen Iverson et Jason Kidd, Gary Payton, Michael Jordan, Magic Johnson, Oscar Robertson, » énumérait LeBron James. « Voir tous ces gars aujourd’hui et être sur la scène avec eux, c’était juste dingue. »

Même le « King » avait l’air d’un enfant au milieu d’un magasin de bonbons.

« Chaque fois qu’ils annonçaient un nouveau nom, je n’avais même pas l’opportunité d’apprécier qu’un autre joueur était nommé. C’était, genre : ‘Gary Payton’. Je me disais : ‘Wow’. Puis Jason Kidd arrivait, puis Allen Iverson, puis D-Wade, puis CP (Chris Paul) et Steph (Curry). C’était juste dingue. »

LeBron James n’était pas le seul dans cet état. Giannis Antetokounmpo avait également beaucoup de mal à y croire.

« Quand vous commencez à jouer au basket, quand vous êtes jeune, vous n’imaginez pas être à côté de tous ces grands joueurs qui ont marqué l’histoire », a ainsi expliqué le « Greek Freak ». « Votre nom est appelé, vous allez leur serrer la main, vous vous tenez à côté d’eux, vous interagissez avec eux, c’est incroyable. J’ai un peu pleuré sur scène parce que je ne suis pas censé être ici. Être parmi ces gars-là, c’est juste fou. »

C’est ainsi un bon rappel que les stars actuelles ont grandi en idolâtrant les stars des générations précédentes, et que se voir au milieu de leurs modèles est toujours très loin d’être anodin.

« C’est comme aller au concert de votre chanteur préféré, dans le plus grand stade du monde, et vous êtes littéralement sur scène avec lui pendant qu’il joue. C’est juste un sentiment du genre : ‘Je n’arrive pas à croire que je suis là’. C’est la meilleure façon de le décrire » tentait ainsi de comparer LeBron James. « Je n’arrive pas à croire que je suis assis à côté de Bruce Springsteen alors qu’il joue dans le stade de Londres, devant 160 000 personnes. Ou que je suis au Garden avec Jay-Z. Ou que je suis assis avec Whitney Houston sur la scène devant 90 000 personnes. C’est un peu ce que j’ai ressenti. Je n’arrivais pas à y croire. »