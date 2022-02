La fin du pass vaccinal dans la salle des Raptors

Parce qu’une très grande partie de la population est vaccinée, que le pic de la vague Omicron est passé et parce que les hôpitaux sont moins sous pression, le Premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a décidé de supprimer le pass vaccinal pour les événements sportifs et les concerts en intérieur. Une décision qui a un impact direct sur les franchises du sport professionnel dans cet Etat puisque les Raptors vont pouvoir jouer devant une salle pleine, et les spectateurs n’auront plus à présenter leur pass vaccinal.

Concrètement, depuis le 17 février, les Maple Leafs (NHL), le Toronto FC (MLS), les Argonauts (CFL) et donc les Raptors peuvent ouvrir au public 50% de leurs enceintes, et à partir du 1er mars, il n’y aura plus aucune jauge. En prime, plus besoin de présenter un pass vaccinal à l’entrée. Initialement, la date de la réouverture complète de la salle était prévue pour le 14 mars.

En revanche, le port du masque reste obligatoire, à la Scotiabank Arena.