Premier All-Star Weekend réussi pour Cade Cunningham

C’était indécis, mais Cade Cunningham a finalement remporté le trophée de MVP du « Rising Stars Challenge » 2022, aux dépens de son coéquipier de la Team Barry, Evan Mobley. Ce dernier évoluait pourtant à domicile.

Brièvement sifflé par les spectateurs présents au Rocket Mortgage Fieldhouse, au moment de recevoir son trophée de meilleur joueur du tournoi, le premier choix de la Draft 2021 expliquait que son but durant cette rencontre était le même que celui qu’il a en tête, à chaque fois qu’il joue avec les Pistons : être dans l’équipe gagnante au buzzer final.

« J’étais là pour gagner. Je pensais que l’on avait la meilleure équipe, du moins la mieux armée pour aller au bout. Donc c’était important de prouver notre valeur, en allant chercher ce trophée. Je suis content d’y être parvenu », livrait ainsi le meneur de Detroit, après coup. « Ça signifie beaucoup pour moi. C’était un tournoi que j’attendais avec impatience. »

Le leader naturel de la Team Barry

Très en vue pendant la demi-finale face à la Team Payton, à l’issue de laquelle il a terminé avec 13 points (à 5/10 aux tirs), 5 rebonds et 6 passes au compteur, Cade Cunningham a été plus discret lors de la finale (5 points, 2 rebonds, 3 passes), contre la Team Isiah de ses habituels coéquipiers dans le Michigan, Saddiq Bey et Isaiah Stewart.

« Nous nous ‘trashtalkions’ depuis deux semaines, donc les affronter en finale ne pouvait qu’être la seule issue possible. C’est comme ça que ça devait se dérouler. Et maintenant, je vais pouvoir les chambrer grâce à ma victoire », se réjouissait-il à ce sujet.

En patron, Cade Cunningham s’est tout de même offert un tir primé décisif, en fin de partie, avant que Franz Wagner ne plie l’affaire sur un lancer-franc. Avant ça, il avait également assuré dans son rôle de principal créateur, nouant par exemple une belle complicité avec Evan Mobley sur « pick-and-roll ».

Au total, la pépite de Detroit a donc cumulé 18 points, 7 rebonds et 9 passes lors de ses deux rencontres disputées ce vendredi soir. Et bien qu’Evan Mobley était évidemment un candidat crédible pour le trophée de MVP, d’autant plus à Cleveland, l’ancien pensionnaire d’Oklahoma State mérite sans trop de contestation possible son titre.

Une manière de parfaitement débuter son histoire d’amour avec le All-Star Weekend, qu’il espère forcément longue et tout aussi belle, dans les prochaines années…