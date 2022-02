Hachimura monte en puissance

Auteur de 13 de ses 20 points en dernier quart, Rui Hachimura commence à trouver du rythme après sa longue absence du début de saison, et l’enchaînement difficile avec les Jeux olympiques dans son pays cet été. L’intérieur nippon approche la vingtaine de matchs joués cette saison et si le match d’hier soir apporte quelques indications pour la suite, il devrait continuer à monter en puissance pour le sprint final.

« On avait une bonne énergie », confirme Hachimura. « Tout le monde s’est bien partagé le ballon. On avait un bon flot et j’étais personnellement dans un bon rythme aussi. Et puis, on a défendu. On a encore une chance de faire les playoffs. On doit continuer à pousser. »

Déjà passé par la capitale fédérale et de retour après son échange en provenance de Charlotte, Ish Smith (15 points) a été la présence rassurante qu’il fallait aux Wizards dans la fin de match à Brooklyn hier soir. Le meneur vétéran n’a pas tremblé au moment de rentrer les gros tirs qui ont brisé le semblant de « momentum » des Nets.

« J’ai été dans 45 équipes différentes (sic). J’ai appris à travailler avec des gens différents. Je suis content d’être de retour à D.C. avec les gars, à mesure qu’ils grandissent et progressent. L’objectif est d’atteindre les playoffs. On a un peu de retard à rattraper. Mais de pouvoir être sur le terrain avec les gars, c’était déjà très bien. » L’intégration à venir de Porzingis

Sachant que Beal est indisponible pour le reste de la saison avec sa blessure au poignet, et qu’il sera dans sa dernière année de contrat l’an prochain, les Wizards vont certes jeter leurs dernières forces pour accrocher les playoffs, mais d’un autre côté, ils vont également pouvoir tester des choses.

Au premier rang desquelles figure Kristaps Porzingis, l’intérieur letton transfuge des Mavs qui doit retrouver confiance et santé après plusieurs saisons très mitigés dans le Texas.