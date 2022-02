Les Wizards jouent un très vilain tour aux Nets

Même si les joueurs ont habituellement la tête dans les congés à venir avec le All-Star Break, ce duel s’est révélé être une belle bataille, entre deux équipes en quête urgente de victoire avant la dernière ligne droite de la saison régulière. Après trois premiers quart-temps serrés, les Wizards et les Nets sont sur les starting blocks à l’entame de l’ultime période (78-78). Rui Hachimura profite de son avantage de vitesse sur LaMarcus Aldridge pour coller quelques points faciles en faisant sortir le vétéran intérieur de sa peinture. Corey Kispert et Rui Hachimura refont la « Gonzaga connection » et se trouvent les yeux fermés.

Ish Smith est parfait à la baguette, et les joueurs de Wes Unseld appliquent parfaitement les systèmes. Jeu bien léché, rapide circulation du ballon et la défense trop lente des Nets tire déjà la langue (95-83). Steve Nash tente de relancer sa formation en jouant « small ball », mais cela ne marche pas. Cam Thomas force un peu trop ses tirs, et les locaux semblent fatigués du comeback de la veille au Madison Square Garden dans le derby face aux Knicks.

La défense de la capitale fait un excellent travail et l’attaque déroule (39 points inscrits dans ce quart). Les Wizards s’imposent au Barclays Center, avec le sentiment du travail accompli avant la pause du All-Star Week-end (117-103).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Mills, le sniper le plus rapide de l’Est ! Avant de participer au concours à 3-points du All-Star Game, Patty Mills s’est chauffé le poignet en première période : 17 points, dont 4 tirs convertis longue distance sur 5 tentatives. Le Boomer a toujours cherché les espaces, et a donné le tournis à Raul Neto et toute la ligne arrière de la capitale.

– Kispert-Hachimura, « back to Gonzaga ». Le duo passé par les Zags a fait parler la poudre durant la seconde période essentiellement, en se cherchant, et se trouvant, les yeux fermés. Rui Hachimura, dans un rôle hybride de pivot dans un « small ball » sauce « Wes Unseld », brille par son jeu bourré de fondamentaux, et Corey Kispert punit de loin, sans pitié. Le Benino-Japonais termine avec 20 unités en sortie de banc, et Kispert avec 16 points, dont un très beau 4/6 à trois points.

– 39. Comme le nombre de points inscrits dans le dernier quart-temps par les hommes de Wes Unseld Jr ! Rui Hachimura et compagnie ont passé la vitesse supérieure au meilleur moment, et ont épuisé les Nets émoussé de leur derby de la veille. Les hommes de Steve Nash ont pris des rafales dans tous les sens de la part d’une équipe de Washington déterminée.

TOPS/FLOPS

✅ Rui Hachimura. Après plusieurs mois difficiles et un certain temps passé hors des parquets, le talentueux Japonais a mis tout le monde d’accord : 20 points, à 8/15 aux tirs, mais surtout d’excellents choix lors du dernier quart, en jouant pour les autres et en libérant des espaces pour les shooteurs de son équipe. Avec les départs de Spencer Dinwiddie et de Davis Bertans, et la blessure de Bradley Beal, il a une très belle carte à jouer en attaque et dans le leadership.

✅ Patty Mills. Le Boomer s’est montré en l’absence des stars locales, et il a pris feu lors de la première période avec 17 unités. Son expérience fait un bien fou à une formation qui peut de temps en temps jouer « tête baissée », et Patty Mills éclaircit le jeu par sa science du placement et son jeu de passe précis. En attendant le retour à venir de Kevin Durant et les premiers pas tant attendus de son compatriote Ben Simmons, Mills remplit son rôle de joueur de devoir à la perfection.

⛔ Kessler Edwards. Propulsé dans le cinq majeur, l’ancien joueur de Pepperdine a passé une soirée très, très compliquée. Avec un zéro pointé en attaque (0/5 aux tirs), le longiligne ailier n’a effectué que des mauvais choix et s’est montré très frustré par les décisions arbitrales, ce qui est très inhabituel chez lui. Le rookie a complètement raté son match, alors qu’il avait l’occasion de se montrer avant le All Star Break.

LA SUITE

Brooklyn (31-28) : Après le All-Star Break, réception des Celtics jeudi prochain.

Washington (27-31) : Reprise à la maison pour y affronter vendredi prochain les Spurs.