Tyus Jones, l’assurance tous risques de Memphis

Déjà titulaire durant 12 matches consécutifs lors de la première quinzaine de décembre, quand Ja Morant était blessé au genou, Tyus Jones retrouvait le cinq majeur des Grizzlies cette nuit, toujours pour remplacer son coéquipier, cette fois-ci touché à la cheville.

Malgré l’absence du futur All-Star, Memphis s’est imposé assez aisément sur le paquet des Pelicans, et l’ancien champion NCAA avec Duke y est pour beaucoup. En 32 minutes, il a frôlé le double-double : 27 points (11/17 aux tirs) et 9 passes, signant tout simplement son meilleur match en carrière.

« C’est assurément un match mémorable pour moi » reconnaît Tyus Jones. « J’essaie simplement de faire mon boulot, le remplacer [Ja Morant] dans le cinq majeur n’est pas aisé. Même si c’est un travail d’équipe, une grande partie de la responsabilité revient sur mes épaules, en tant que meneur. Donc j’essaie d’être à la hauteur. »

Son coach Taylor Jenkins appréciait de pouvoir compter sur une doublure aussi efficace, capable d’enfiler la cape de meneur titulaire avec réussite quand Ja Morant est absent.

Un vrai leader

« Il joue à ce niveau depuis le début de saison, dès qu’il a dû intégrer le cinq majeur. Il apporte beaucoup, il fait des choses qui ont un impact positif sur un match. […] Il a joué avec un bon rythme, il était agressif vers le cercle et dans ses finitions. C’est un sacré leader. Sa performance de ce soir était un exemple majeur de ce qu’il peut faire. Je suis vraiment fier de lui. »

Même si son tir à 3-points reste étrange et difficile à déclencher devant un défenseur, Tyus Jones prouve qu’il peut peser sur une défense et la présence d’un Brandon Clarke ou d’un Jaren Jackson Jr. lui permettent de jouer dans le dos de la défense par ses passes lobées.

« On a besoin de se nourrir les uns les autres » explique-t-il. « On utilise l’énergie de chacun pour se donner de l’énergie collective, et notre entente est géniale en ce moment. La saison est longue, et il y a des moments où on se sent moins bien. À deux matches du All-Star Game, c’est facile de se relâcher et d’être sans entrain. Mais on se sent responsable. Chacun sait que chaque match, chaque soir, est important. »

Résultat : une 6e victoire de suite, la 9e en 10 matches, et l’équipe se retrouve sur les talons des Warriors !