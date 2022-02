Avec 41 points de Trae Young, les Hawks se relancent face aux Cavs

Alors qu’on pensait qu’ils avaient enfin lancé leur saison, les Hawks restaient sur cinq revers en sept rencontres avant la réception des Cavaliers, leur dernier match à domicile avant le All-Star Break.

Mais Trae Young n’avait pas l’intention de laisser ses fans garder une mauvaise impression avant la coupure. Le All-Star a ainsi démarré très fort, sans réellement baissé de pied ensuite, face à un Darius Garland lui aussi inspiré. Mais les Hawks ont réussi une prestation complète, et s’ils se sont fait un (tout petit) peur à la fin, quand Cleveland est revenu à quatre points (113-109) dans les cinq dernières minutes, ils ont réussi les 3-points pour tuer le match.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux premiers quart-temps très serrés. Avec 14 changements de leader et 9 égalités pendant la première mi-temps, on a assisté à deux premiers quart-temps où les deux équipes se rendaient coup pour coup.

– Le duel (indirect) Trae Young – Darius Garland. Ils n’ont que très peu défendu l’un sur l’autre, mais Trae Young et Darius Garland ont montré pourquoi ils étaient tous les deux All-Stars. Le premier finit avec 41 points à 13/22 au tir, plus 9 passes tandis que le second termine avec 30 points à 12/22 et 8 passes. Deux vrais chefs d’orchestre, qui manipulent les défenses dans des styles proches et à la fois assez différents.

– Les 3-points importants des Hawks. Le jeu d’Atlanta est très (trop ?) dépendant de son adresse de loin. Ça explique peut-être les fortes fluctuations de l’équipe mais, cette nuit, l’adresse était là (14/33 de loin) et les tirs décisifs de De’Andre Hunter, Kevin Huerter et Trae Young ont fait la différence.

TOPS/FLOPS

✅ Trae Young. Quand il est autant en confiance avec son tir, le meneur peut choisir ses défenseurs et disséquer les couvertures à l’envi. Sa ligne de stats finale (41 points, 9 passes) illustre son influence.

✅ Darius Garland. Avec 30 points et 8 passes décisives, le meneur de Cleveland a lui aussi montré pourquoi il était un All-Star cette saison.

⛔ La défense des Cavaliers. Alors que Cleveland affiche la 4e meilleure défense depuis le début de saison, l’équipe de JB Bickerstaff semble avoir un vrai coup de moins bien de ce côté du terrain ces derniers temps. Il est certes compliqué de défendre sur Trae Young mais les shooteurs d’Atlanta ont eu beaucoup de positions ouvertes, et ça s’est traduit par un 54% de réussite générale, et 42% à 3-points. La pause du All-Star Break va faire du bien.

LA SUITE

Atlanta (27-30) : dernier match avant la coupure à Orlando, ce soir

Cleveland (35-23) : les Cavaliers sont en vacances et rejoueront le 24 février à Detroit