Deni Avdija saisit sa chance chez des Wizards transformés

Depuis le début de sa carrière, en décembre 2020, Deni Avdija n’a enchaîné trois matches à 10 points ou plus que deux fois. La première fois, c’était mi-décembre dernier, et la seconde, c’est actuellement. Dans la victoire face aux Pistons, il a inscrit 12 points à 4/9 au shoot, après ses sorties à 13 et 10 unités contre Brooklyn et Sacramento.

Il profite bien d’un temps de jeu conséquent puisqu’il joue 30 minutes de moyenne depuis trois matches.

« J’ai confiance en moi pour être plus agressif », explique-t-il à NBC Sports. « J’ai davantage la balle en main, je fais le jeu pour les autres. Notre mouvement du ballon en attaque est excellent. On le partage très bien. Ça génère des shoots pour tout le monde et je fais partie des joueurs qui aiment faire le jeu et offrir des tirs pour les autres. »

« J’ai l’impression qu’on est davantage impliqué. Il y a eu un peu de changement dans nos rôles. On doit tous faire plus désormais »

En plus de ses points, Deni Avdija a ajouté 15 rebonds face à Detroit, son record en carrière. Comme Kristaps Porzingis se fait encore attendre et que Montrezl Harrell est parti, il doit faire plus d’efforts sous les panneaux.

« Je suis globalement plus agressif, plus mature également », remarque l’Israélien. « Je me sens plus puissant physiquement aussi. J’ai beaucoup travaillé sur mon corps. Je suis dans la raquette et j’aide mes coéquipiers au rebond. J’ai l’impression qu’on est davantage impliqué. Il y a eu un peu de changement dans nos rôles. On doit tous faire plus désormais. Notre rotation est courte, car Porzingis n’est pas encore revenu. »

Même s’il est encore remplaçant, Deni Avdija prend plus de place à Washington depuis que la « trade deadline » est passée. Il shoote, marque et joue plus, sa présence en défense est remarquée et son coach est donc satisfait.

« Tout n’est pas parfait, mais personne ne s’attend à ce que ça le soit, et j’aime ses efforts », livre Wes Unseld Jr. « Défensivement, il est actif. Il appréhende mieux les situations, il les gère mieux. Il essaie de comprendre les choses, de faire les choix justes. Avec ses efforts, il s’offre une opportunité et c’est important. »

Reste à voir si ça continuera une fois que Kristaps Porzingis sera apte à jouer…