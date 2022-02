CJ McCollum déjà leader chez les Pelicans

Peu avant la « trade deadline », Brandon Ingram avait confié ne pas avoir souffert de sa non-sélection au All-Star Game, préférant se concentrer sur la qualification des Pelicans en « postseason ».

Pour que son souhait s’exauce, ses dirigeants ont attiré CJ McCollum dans leurs filets pour le soulager en attaque, tout en l’aidant dans sa mission en l’absence de Zion Williamson. Cette nuit, c’est donc avec un grand plaisir qu’il n’a scoré que 10 points, terminant à deux passes décisives d’un triple-double avec ses 11 rebonds et 8 passes. « Je ne suis pas si triste que ça, et au moins j’ai pu me reposer dans le dernier quart-temps », a-t-il glissé après le match.

Son sens du sacrifice s’est mêlé à cette volonté des Pelicans de jouer en équipe. Un état d’esprit qui se traduit par 36 passes décisives, un record pour New Orleans cette saison.

« C’est l’identité que l’on veut afficher pour notre équipe. On voulait se concentrer sur ça ce soir, juste d’impliquer tout le monde, de s’assurer que le ballon circulait bien et qu’on prenait le meilleur tir possible », a-t-il poursuivi.

« Plus on va continuer à se familiariser avec le jeu de chacun, plus on pourra faire de matchs comme celui-là ».

Au-delà de la belle victoire 120-90 face aux Raptors, l’autre vraie bonne nouvelle du soir est la prestation de CJ McCollum, auteur d’un match plein conclu par son premier succès sous ses nouvelles couleurs. « CJ est juste un professionnel accompli. Il a fait ça pendant un paquet d’années. C’est juste un leader dans son ensemble, et il fait plus ou moins la même chose en arrivant dans notre équipe », a pour sa part confié son coach, Willie Green.

Sa production cette nuit, avec très peu de déchets, et son acclimatation rapide témoignent en effet de son professionnalisme. L’arrière semble aussi régénéré par ce nouveau challenge et ce nouvel environnement, promettant que la mue des Pelicans ne fait que débuter.

« On commence à mieux se connaître, à connaître l’endroit où chacun aime être sur le terrain. Je commence aussi à mieux connaître les systèmes, ce qui aide aussi. On a essayé d’investir leur raquette. Willie Green fait un super travail pour nous montrer ce qu’on doit faire et, sur ce match, on a eu beaucoup de bonnes situations de tir », a-t-il expliqué. « Plus on va se familiariser avec le jeu de chacun, plus on pourra faire de matchs comme celui-là ».

Nouveau test grandeur nature dès ce soir face à Memphis.