Des progrès à 3-pts pour Rui Hachimura

Si son début de saison est englué dans les mauvais résultats des Wizards, et dans le fait qu’il a commencé avec plusieurs semaines de retard et qu’il n’est plus titulaire, il y a tout de même un élément positif dans les performances de Rui Hachimura.

C’est son adresse à 3-pts. Il affiche en effet un très propre 44% de réussite, alors que ses deux premières saisons, il n’était qu’à 28 et 32%. Comme depuis son arrivée dans la ligue, il est économe dans ses tentatives (seulement 2.1 par match), mais contrairement aux années précédentes, il est efficace.

« J’y travaille depuis l’intersaison », assure-t-il à NBC Sports. « Je pense que ça m’aide à avoir confiance en moi pour shooter à 3-pts. Le concept de notre équipe, c’est d’attaquer la raquette et de ressortir à 3-pts pour les shooteurs. Il y a quelques joueurs qui peuvent créer le jeu, donc c’est plus facile pour moi de marquer derrière l’arc. Et évidemment, avoir un bon tir de loin, c’est une bonne chose. C’est plus facile alors pour pénétrer. »

Son coéquipier Corey Kispert, qui a également évolué avec le Japonais à l’université, remarque lui aussi ses progrès. Du temps de la NCAA, Rui Hachimura n’avait inscrit que 24 paniers primés en trois saisons, à 31% de réussite.

« Je me souviens qu’à l’université, des défenseurs l’attendaient à la ligne des lancers-francs », explique Corey Kispert. « C’était un manque de respect pour le bon joueur en pénétration qu’il était, mais désormais, il est une menace crédible à l’extérieur. Il peut marquer avec régularité. Il a un trajectoire plus affirmée quand il shoote et son ballon a une meilleure rotation aussi. »

Maintenant qu’il a gagné en efficacité, Rui Hachimura doit monter le volume et prendre plus de shoots pour avoir encore davantage d’impact. Est-ce son intention ? « Pas nécessairement », confie-t-il. « Ce n’est pas mon jeu, ni ma force. C’est simplement une partie de mon jeu. »