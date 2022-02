Serge Ibaka savait qu’il allait être transféré la semaine dernière. Tout l’enjeu était de savoir où. « Je vais jouer avec les champions en titre. J’étais heureux quand j’ai appris que c’était les Bucks », a réagi l’ancien intérieur des Clippers, pièce centrale d’un échange à quatre équipes.

De tous les joueurs concernés par cet échange, il est celui qui a la plus grande expérience dans le championnat. « Serge Ibaka a un CV très, très impressionnant, il a joué à un très, très haut niveau. Champion. International. Un grand joueur qui a joué dans beaucoup de grandes équipes. On sent qu’il va vraiment nous aider à différents niveaux », est persuadé Mike Budenholzer, désormais à la tête d’un effectif avec dix champions NBA.

Le technicien des Bucks n’a pas oublié l’année où le natif de Brazzaville a remporté sa propre bague. C’était deux ans avant le sacre de Milwaukee, en 2019. L’intérieur évoluait alors aux côtés de Kawhi Leonard et des Raptors qui avaient sorti ces mêmes Bucks en finale de conférence, malgré deux premiers matches remportés par Milwaukee.

« Gagner le titre t’ouvre les yeux en quelque sorte, juge l’intérieur. Tu comprends exactement ce qu’il faut faire pour gagner. C’est comme si tu connaissais la formule. » Pour rester fidèle à cette-ci, Serge Ibaka entend ainsi faire profiter sa nouvelle équipe de ses qualités défensives. « Je peux apporter de la communication, de la dureté et protéger la raquette. C’est quelque chose que j’adore. »

Une belle paire défensive avec Giannis

Il ne sera pas le seul à Milwaukee puisque Giannis Antetokounmpo, qu’il considère comme « l’un des meilleurs protecteurs de cercle », aime aussi faire rempart à l’équipe adverse dans la raquette. « Ça va être une bonne chose pour nous deux en même temps. La chose dont je suis sûr est qu’on va se ‘battre’ pour savoir qui va protéger le cercle. Parce que je veux le faire et je sais qu’il ça aime aussi, donc on doit choisir ! Ça va être sympa. »

Sans doute moins pour leurs adversaires qui devront faire face au meilleur défenseur de l’année 2020 et un joueur nommé à trois reprises dans les meilleurs cinq défensifs de la ligue avec une moyenne de 2 contres en carrière. « Notre identité est défensive. La défense est ancrée en nous, il peut y contribuer de bien des manières. Il est tellement polyvalent sur ce plan que c’est un excellent choix pour nous », juge Brook Lopez.

« Avec sa capacité à se déplacer, protéger le cercle et à être physique, tout comme Brook et Bobby (Portis), on a l’impression d’avoir beaucoup de directions possibles, beaucoup de joueurs différents qu’on peut mobiliser », s’enthousiasme son coach, qui devra revoir ses rotations intérieures avec le retour prochain de son pivot titulaire. « Ce sera à nous de trouver comment utiliser au mieux tout le monde. Jouer grand est parfois vraiment positif pour nous, mais on a la polyvalence de jouer plus petit. Plus on a d’options, mieux c’est. »